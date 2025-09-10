¾åÅÄÎµÌé¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥¡×¤ÈÊé¤¦Íò¡¦Ý¯°ææÆ¤ÈÆ±¤¸Ìò¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë·ë¹½¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¡×
¡¡¡þ²»³Ú·à¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤Î½éÆü²ñ¸«
¡¡¸µKAT¡½TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¡Ê41¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú·à¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤Î½éÆü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾î¤µ¤Þ·º»ö¤ÈÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÆÇÀå¼¹»ö¡¦±Æ»³Ìò¡£¡Ö¥¢¥Ë¥¡×¤ÈÊé¤¦Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë·ë¹½¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£·Î¸Å¾ì¤Ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤ªÎé¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡È¸µÁÄ±Æ»³¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼¹»ö¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò½¬ÆÀ¡£¡ÖÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´°Á´¤Ë¹¹À¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£