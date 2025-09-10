なにわ男子・大西流星、『板チョコアイス』新CM出演 誕生日サプライズまさかの“失敗”エピソード披露
なにわ男子の大西流星が、CMキャラクターを務める板チョコ型のアイス『板チョコアイス』（森永製菓）の新テレビCM「パキどけ」篇に出演。ラップを披露した。
【CMカット】本当はビビってた!? 高いところから足を投げ出す大西流星
同CMでは、大西が『板チョコアイス』の魅力を伝えるラップのリズムに乗りながら、“パキッ”とした板チョコの食感や口に含めばあっという間にとろけるチョコレートとバニラアイスの“とろ〜”っとした口どけを、実際に食べて伝えるもの。『板チョコアイス」と大西の魅力がたっぷり詰まったCMとなっている。
『板チョコアイス』のCM出演3年目となる大西。撮影は、巨大な『板チョコアイス』のパッケージに腰掛けるシーンからスタート。スタジオ内に作られた高さ3メートルほどのセットの上へ、ゆっくりと階段を登って行く大西。スタッフから「高いところは大丈夫ですか？」と聞かれると、「大丈夫です！」と元気よく答えていた大西だったが、撮影終了後に改めて聞くと、「最初のシーンの撮影が、けっこう高いところから始まって、ちょっとビビってました…」と本音を告白。
その後の撮影は、大西が表情を作るタイミングや『板チョコアイス』を食べるタイミングを、上手にラップのリズムに合わせるなどして順調に進行。チョコとアイスの渦に「パキどけ〜」と落ちていく様子を表現するために、両手両足をバタバタと動かすシーンでは、「チョコの渦に落ちたことがないからなぁ。合ってますか？」と、監督と細かな動作の確認をしながら撮影に臨んだ。映像を確認した監督から「すごく上手でした」と褒められると、自分でもモニター映像をチェックし、「あ、落ちてますね〜！」と会心の笑みを見せていた。
なお、この新テレビCM「パキどけ」篇は、テレビ放映に先駆けて、10日午前11時より特設サイトで公開。22日より全国でオンエアを開始する。
■大西流星インタビュー
――新CMの撮影を終えての感想は？
【大西】「パキどけ」篇ということでテーマを聞いた時はどういうことだ!?と思いましたけど、実際に撮ってみて、パキッと食感で口どけがとろ〜っとしてるっていうのをCMで表現するのがすごくおもしろかったです。セリフはあまりなくて、「ん〜！」みたいな、とろけてる感じのシーンや表情が多かったです。よりパキッと感が皆さんに伝わるように食べ方を工夫してみたりとか…。普段（『板チョコアイス』を）食べる時よりも、いい音を鳴らせたような気がします。皆さんもCMを真似して、おいしい食べ方をしてみてください。
――大西さんが思う、「板チョコアイス」が最高においしいシチュエーションは？
【大西】いつ食べても（おいしくて）大好きなんですけど、長時間のお仕事が終わった後にマネージャーさんにお願いしてコンビニに寄ってもらって『板チョコアイス』を買って、マネージャーさんが運転する車で食べる『板チョコアイス』が一番おいしいです。今日もやりきった！と思いながら、（車の）窓を少し開けて風を感じながら食べる『板チョコアイス』頑張った自分の体に染みる感じがして、（家に）着く前に我慢できずに食べちゃいます。
――口どけサプライズ！な『板チョコアイス』にちなみ、「サプライズ」にまつわるエピソードは？
【大西】去年の誕生日。当日ではなかったんですけどコンサートがありまして、公演中にファンの皆さんと（なにわ男子の）メンバーが祝ってくれるっていうサプライズがありました。僕たちの楽曲の「Happy Happy Birthday!!」という誕生日ソングとともに、みんながでっかいケーキを用意してくれてうれしいなと思ってたんですけど、MC前にゲームコーナーがあって、そこで流星に勝たせてあげようっていうサプライズ計画があったみたいなんですけど、連絡ミスなのかで、みっちー（道枝駿佑）だけそれを知らなくて、（道枝が）優勝しちゃって、他のメンバーたちがあたふたしていたのを覚えています（笑）。
【CMカット】本当はビビってた!? 高いところから足を投げ出す大西流星
同CMでは、大西が『板チョコアイス』の魅力を伝えるラップのリズムに乗りながら、“パキッ”とした板チョコの食感や口に含めばあっという間にとろけるチョコレートとバニラアイスの“とろ〜”っとした口どけを、実際に食べて伝えるもの。『板チョコアイス」と大西の魅力がたっぷり詰まったCMとなっている。
その後の撮影は、大西が表情を作るタイミングや『板チョコアイス』を食べるタイミングを、上手にラップのリズムに合わせるなどして順調に進行。チョコとアイスの渦に「パキどけ〜」と落ちていく様子を表現するために、両手両足をバタバタと動かすシーンでは、「チョコの渦に落ちたことがないからなぁ。合ってますか？」と、監督と細かな動作の確認をしながら撮影に臨んだ。映像を確認した監督から「すごく上手でした」と褒められると、自分でもモニター映像をチェックし、「あ、落ちてますね〜！」と会心の笑みを見せていた。
なお、この新テレビCM「パキどけ」篇は、テレビ放映に先駆けて、10日午前11時より特設サイトで公開。22日より全国でオンエアを開始する。
■大西流星インタビュー
――新CMの撮影を終えての感想は？
【大西】「パキどけ」篇ということでテーマを聞いた時はどういうことだ!?と思いましたけど、実際に撮ってみて、パキッと食感で口どけがとろ〜っとしてるっていうのをCMで表現するのがすごくおもしろかったです。セリフはあまりなくて、「ん〜！」みたいな、とろけてる感じのシーンや表情が多かったです。よりパキッと感が皆さんに伝わるように食べ方を工夫してみたりとか…。普段（『板チョコアイス』を）食べる時よりも、いい音を鳴らせたような気がします。皆さんもCMを真似して、おいしい食べ方をしてみてください。
――大西さんが思う、「板チョコアイス」が最高においしいシチュエーションは？
【大西】いつ食べても（おいしくて）大好きなんですけど、長時間のお仕事が終わった後にマネージャーさんにお願いしてコンビニに寄ってもらって『板チョコアイス』を買って、マネージャーさんが運転する車で食べる『板チョコアイス』が一番おいしいです。今日もやりきった！と思いながら、（車の）窓を少し開けて風を感じながら食べる『板チョコアイス』頑張った自分の体に染みる感じがして、（家に）着く前に我慢できずに食べちゃいます。
――口どけサプライズ！な『板チョコアイス』にちなみ、「サプライズ」にまつわるエピソードは？
【大西】去年の誕生日。当日ではなかったんですけどコンサートがありまして、公演中にファンの皆さんと（なにわ男子の）メンバーが祝ってくれるっていうサプライズがありました。僕たちの楽曲の「Happy Happy Birthday!!」という誕生日ソングとともに、みんながでっかいケーキを用意してくれてうれしいなと思ってたんですけど、MC前にゲームコーナーがあって、そこで流星に勝たせてあげようっていうサプライズ計画があったみたいなんですけど、連絡ミスなのかで、みっちー（道枝駿佑）だけそれを知らなくて、（道枝が）優勝しちゃって、他のメンバーたちがあたふたしていたのを覚えています（笑）。