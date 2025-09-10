藤井風、ソロアーティスト今年度最高初週DL数でデジタルアルバム1位【オリコンランキング】
藤井風「Prema」（プレマ）が、ソロアーティスト今年度最高となる初週DL数6993DLで、9月10日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得【※1】【※2】した。
【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV
CDでも初週売上19.2万枚で同日付「オリコン週間アルバムランキング」1位を獲得しており、2冠を達成した。デジタルアルバムの1位獲得【※3】は自身通算4作目となった。
本作は、全編英語詞で構成されたスタジオアルバム。タイトル曲「Prema」のほか、東京・渋谷の忠犬ハチ公をテーマに作られた楽曲「Hachiko」（o＝マクロン付き）、ミュージックビデオで自身初となるラブストーリーに挑戦した「Love Like This」などが収録されている。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】ソロアーティストによる「デジタルアルバム今年度初週DL数」記録（2025年9月15日付現在）／1位：藤井風『Prema』（2025年9月15日付）6993DL、2位：Ado『Adoのベストアドバム』（2025年4月21日付）6484DL、3位：亀梨和也『Kame Best』（2025年9月1日付）4791DL
【※3】藤井風の「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品／『HELP EVER HURT NEVER』『へでもねーよ EP』『LOVE ALL SERVE ALL』『Prema』
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025/9/15付：集計期間：2025年9月1日〜7日）＞
【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV
CDでも初週売上19.2万枚で同日付「オリコン週間アルバムランキング」1位を獲得しており、2冠を達成した。デジタルアルバムの1位獲得【※3】は自身通算4作目となった。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
【※2】ソロアーティストによる「デジタルアルバム今年度初週DL数」記録（2025年9月15日付現在）／1位：藤井風『Prema』（2025年9月15日付）6993DL、2位：Ado『Adoのベストアドバム』（2025年4月21日付）6484DL、3位：亀梨和也『Kame Best』（2025年9月1日付）4791DL
【※3】藤井風の「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品／『HELP EVER HURT NEVER』『へでもねーよ EP』『LOVE ALL SERVE ALL』『Prema』
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025/9/15付：集計期間：2025年9月1日〜7日）＞