上田竜也、音楽劇『謎解きはディナーのあとで』はプレッシャー 櫻井翔が粋な差し入れ＆エール「元祖影山として応援してます」
俳優の上田竜也が9日、東京・外苑前の日本青年館ホールで行われた音楽劇『謎解きはディナーのあとで』初日会見に参加した。
【写真】スーツ姿がカッコイイ！毒舌執事を演じる上田竜也
初日を終え、上田は「けいこが始まって1ヶ月。長いようで短い、という言葉がぴったりだなと思います。始まった時は『まだ1ヶ月ある』と思っていたんですけど、きょう初日。けいこ場とは違った笑いがお客さんの笑い方も新鮮でした。『ここで笑ってくれるんだ』といった発見もありました」と振り返る。そして「初日が開けてしまったら終わりまですぐ。ちょっと早いですけどさみしい感覚もあります」と話した。
テレビドラマ版は事務所の先輩である嵐の櫻井翔が同じ影山役を演じていた。上田は「最初にお話をいただいた時は、うれしいと思うと同時にプレッシャーでした。あれだけ大ヒットしたドラマを見ているお客様が来られる。翔くんに『影山として何か大切にされていたことはありますか？』とお聞きしたところ『毒舌なので嫌悪感を抱かないように意識していた』とおっしゃっていた。それは自分の中でけいこをしながら心に刻みながらやらせていただいた」と明かした。
櫻井はけいこに差し入れもしてくれたそう。上田は「けいこ場に櫻井翔くんから豪華なおしゃれなサンドイッチをいただきました。大歓喜しました」とする。けいこ終わりに全員で食べて士気も上がった。上田は「お礼のLINEをしたら『元祖影山として応援しています』と言っていただいた。すごくうれしかったです」とエールを送られたことを明かし、感謝していた。
音楽劇『謎解きはディナーのあとで』は、9日から23日まで同所で。その後、27日から来月1日まで大阪・SkyシアターMBSで上演される。
そのほか会見には、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、橋本良亮（A.B.C-Z）、凪七瑠海、大澄賢也、演出の河原雅彦氏も参加した。
今作はシリーズ累計500万部を突破、2011年の本屋大賞を受賞した東川篤哉氏による大ヒット小説を舞台化。毒舌執事とお嬢様刑事が繰り広げる軽快なやりとりと本格的な謎解きが話題となり、2011年にドラマ化、14年の時を経て今年4月からは全国フジテレビ系“ノイタミナ”にてテレビアニメが放送中と、国民的人気を誇るミステリー。
今回は脚本に演劇ユニット「Mo’xtra」を主宰し、『デカローグ I〜X』の上演台本や『私の一ヶ月』の脚本を務めた須貝英氏、演出に『歌喜劇〜蘇る市場三郎 冥土の恋〜』やミュージカル『アメリカン・サイコ』で演出を務める河原雅彦氏のもと、舞台オリジナルストーリーにて音楽劇として上演する。毒舌執事・影山役を上田。お嬢様刑事・宝生麗子役を玉井。麗子の上司で派手な御曹司警部・風祭京一郎役を橋本が演じる。
【写真】スーツ姿がカッコイイ！毒舌執事を演じる上田竜也
初日を終え、上田は「けいこが始まって1ヶ月。長いようで短い、という言葉がぴったりだなと思います。始まった時は『まだ1ヶ月ある』と思っていたんですけど、きょう初日。けいこ場とは違った笑いがお客さんの笑い方も新鮮でした。『ここで笑ってくれるんだ』といった発見もありました」と振り返る。そして「初日が開けてしまったら終わりまですぐ。ちょっと早いですけどさみしい感覚もあります」と話した。
櫻井はけいこに差し入れもしてくれたそう。上田は「けいこ場に櫻井翔くんから豪華なおしゃれなサンドイッチをいただきました。大歓喜しました」とする。けいこ終わりに全員で食べて士気も上がった。上田は「お礼のLINEをしたら『元祖影山として応援しています』と言っていただいた。すごくうれしかったです」とエールを送られたことを明かし、感謝していた。
音楽劇『謎解きはディナーのあとで』は、9日から23日まで同所で。その後、27日から来月1日まで大阪・SkyシアターMBSで上演される。
そのほか会見には、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、橋本良亮（A.B.C-Z）、凪七瑠海、大澄賢也、演出の河原雅彦氏も参加した。
今作はシリーズ累計500万部を突破、2011年の本屋大賞を受賞した東川篤哉氏による大ヒット小説を舞台化。毒舌執事とお嬢様刑事が繰り広げる軽快なやりとりと本格的な謎解きが話題となり、2011年にドラマ化、14年の時を経て今年4月からは全国フジテレビ系“ノイタミナ”にてテレビアニメが放送中と、国民的人気を誇るミステリー。
今回は脚本に演劇ユニット「Mo’xtra」を主宰し、『デカローグ I〜X』の上演台本や『私の一ヶ月』の脚本を務めた須貝英氏、演出に『歌喜劇〜蘇る市場三郎 冥土の恋〜』やミュージカル『アメリカン・サイコ』で演出を務める河原雅彦氏のもと、舞台オリジナルストーリーにて音楽劇として上演する。毒舌執事・影山役を上田。お嬢様刑事・宝生麗子役を玉井。麗子の上司で派手な御曹司警部・風祭京一郎役を橋本が演じる。