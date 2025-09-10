ºÇ¸å¤Þ¤Ç½÷Í¥¤À¤Ã¤¿µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¡ÍèÇ¯2·î¸ø³«±Ç²è¤Ç¤â°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡¡È¿ÂÐ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â
¡¡¡þ½÷Í¥¤ÎµÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬»àµî
¡¡¡ÚÅé¤à¡ÛµÈ¹Ô¤µ¤ó½Ð±é¤Î±Ç²è¤ò4Æü¤Ë»î¼Ì²ñ¤Ç¸«¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈáÊó¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯2·î¸ø³«¤Î¡Ö¶â»ÒÊ¸»Ò¡¡²¿¤¬»ä¤ò¤³¤¦¤µ¤»¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¡£
¡¡1926Ç¯¡¢ÂçµÕºá¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²¸¼Ï¤ÇÌµ´ü¤Ë¸º·º¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈË¼¤Ç¼«»à¤·¤¿ÌµÀ¯ÉÜ¼çµÁ¼Ô¡¦¶â»ÒÊ¸»Ò¤ÎºÇ¸å¤Î121Æü´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿°ìÊÔ¡£¾¯½÷´ü¤ÎÊ¸»Ò¤òµÔÂÔ¤¹¤ëÁÄÊì¤ò°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÂ¤Î½÷Í¥¤Ê¤é¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤â¡¢°ìÅÙ¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÀäÂÐ¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡£ÃË½÷¤ÎÀ°¦¤òÉÁ¤¤¤¿ÂçÅç½í´ÆÆÄ¤Î¡Ö°¦¤ÎË´Îî¡×¤ä¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÏ·¿Æ¤ò±é¤¸¤¿¾¾°æµ×»Ò´ÆÆÄ¤Î¡ÖÀÞ¤êÇß¡×¤â¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡02Ç¯¤ÎËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÅÄÃæ¸¨Âå¾Þ¤òÂ£¤é¤ì¤¿µÈ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç½÷Í¥¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦Ìò¤¬¤³¤ì¤«¤éÍè¤ë¤«¤·¤é¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢±ø¤ìÌò¤«¤éÏ·¤±Ìò¤Þ¤Ç¸«»ö¤Ë½÷Í¥Æ»¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡20Ç¯8·î¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡ÖÄ¹ºê¤Ë¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿8·î9Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡¡Êº´Æ£¡¡²í¾¼¡Ë