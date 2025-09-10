¾åÅÄÎµÌé¡¢¤±¤¤¤³¾ì¤Ç¤Ï¡È¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¡É¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥ê»Å»ö¤Ï½é¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¤¬ÉñÂæÌ¥ÎÏ¤òÎÏÀâ¡Ö¥ª¥é¥ª¥é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾åÅÄ¤¯¤ó¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÅÄÎµÌé¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¶Ì°æ»í¿¥¡¢A.B.C-Z¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦³°±ñÁ°¤ÎÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú·à¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù½éÆü²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¥·¥Ã¥¯¤ÊÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾åÅÄÎµÌé
¡¡½éÆü¤ò½ª¤¨¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤±¤¤¤³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ1¥ö·î¡£Ä¹¤¤¤è¤¦¤ÇÃ»¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤Þ¤À1¥ö·î¤¢¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦½éÆü¡£¤±¤¤¤³¾ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¾Ð¤¤¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤Êý¤â¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤³¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤¬³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤¹¤°¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤µ¤ß¤·¤¤´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶Ì°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢Ëë¤ò³«¤±¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤¤¤³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1¥ö·î¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²á¤®¤Æ¤ß¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡£ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÀé½©³Ú¤Þ¤Ç1Æü1ÆüÂçÀÚ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¾åÅÄ¤¯¤ó¤È¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¡£¤±¤¤¤³¾ì¤ÎÀÊ¤ÏÎÙ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö²¿¤«¤·¤ã¤Ù¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ñ¤Ã¤ÈÎÙ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¾åÅÄ¤¯¤ó¡¢¤»¤ó¤Ù¤¤Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î1¥ö·î¤Ç¾åÅÄ¤Ï¼¹»ö¤é¤·¤µ¤ò´°àú¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£²ñ¸«Ãæ¤â¼¹»öÁ³¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¾åÅÄ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é¥Ý¥Ã¥±¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥ª¥é¥ª¥é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾åÅÄ¤¯¤ó¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×500ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢2011Ç¯¤ÎËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÅìÀîÆÆºÈ»á¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¤òÉñÂæ²½¡£ÆÇÀå¼¹»ö¤È¤ª¾îÍÍ·º»ö¤¬·«¤ê¹¤²¤ë·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÆæ²ò¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ²½¡¢14Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æº£Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤È¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡º£²ó¤ÏµÓËÜ¤Ë±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMo¡Çxtra¡×¤ò¼çºË¤·¡¢¡Ø¥Ç¥«¥í¡¼¥° I¡ÁX¡Ù¤Î¾å±éÂæËÜ¤ä¡Ø»ä¤Î°ì¥ö·î¡Ù¤ÎµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¿Ü³±Ñ»á¡¢±é½Ð¤Ë¡Ø²Î´î·à¡ÁÁÉ¤ë»Ô¾ì»°Ïº Ì½ÅÚ¤ÎÎø¡Á¡Ù¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥µ¥¤¥³¡Ù¤Ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë²Ï¸¶²íÉ§»á¤Î¤â¤È¡¢ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Æ²»³Ú·à¤È¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¡£ÆÇÀå¼¹»ö¡¦±Æ»³Ìò¤ò¾åÅÄ¡£¤ª¾îÍÍ·º»ö¡¦ÊõÀ¸Îï»ÒÌò¤ò¶Ì°æ¡£Îï»Ò¤Î¾å»Ê¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¸æÁâ»Ê·ÙÉô¡¦É÷º×µþ°ìÏºÌò¤ò¶¶ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÅÄÎµÌé¡¢²»³Ú·à¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ï¡¢9Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡¢27Æü¤«¤éÍè·î1Æü¤Þ¤ÇÂçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Æä¼·ÎÜ³¤¡¢ÂçÀ¡¸Ìé¡¢±é½Ð¤Î²Ï¸¶²íÉ§»á¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
