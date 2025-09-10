¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ÖLOVE AFFAIR¡ÁÈëÌ©¤Î¥Ç¡¼¥È¡Á¡×¡¢ÄÌ»»4ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ÖLOVE AFFAIR¡ÁÈëÌ©¤Î¥Ç¡¼¥È¡Á¡×¤¬¡¢10ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸64.6Ëü²ó¡Ê646,427²ó¡Ë¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯8.8Ëü²ó¡Ê100,087,873²ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»4ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡ÖTSUNAMI¡×¡Ö¿¿²Æ¤Î²Ì¼Â¡×¡ÖÎÞ¤Î¥¥Ã¥¹¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢1998Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØSweet Season¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î15ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯9·î1Æü¡Á7Æü¡Ë¡ä
