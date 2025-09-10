BE:FIRST¡ÖÌ´Ãæ¡×¡¢ÄÌ»»5ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡BE:FIRST¡ÖÌ´Ãæ¡×¤¬¡¢10ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô384.3Ëü²ó¡Ê3,842,889²ó¡Ë¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯108.0Ëü²ó¡Ê101,079,794²ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»5ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÄ¶Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ç¡Ä´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤ëBE:FIRST
¡¡2025Ç¯5·î5ÆüÉÕ¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì¤«¤éÅÐ¾ì20½µÌÜ¤Ç¤Î1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤Ï¡¢¡ÖBye-Good-Bye¡×¡Ê22½µ¡Ë¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ÌÚÍË·à¾ì¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¼çÂê²Î¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢BE:FIRST¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤Ï¡ÖBye-Good-Bye¡×¡ÖBoom Boom Back¡×¡ÖMainstream¡×¡ÖShining One¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î15ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯9·î1Æü¡Á7Æü¡Ë¡ä
