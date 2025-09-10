Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¡¢ÄÌ»»18ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¤¬¡¢10ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¼«¿ÈÄÌ»»18ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶·ã¡ª¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í
¡¡Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸265.2Ëü²ó¡Ê2,651,504²ó¡Ë¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯83.2Ëü²ó¡Ê200,832,416²ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ß¥»¥¹¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡×¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´ (feat. °æ¾å±ñ»Ò)¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¡×¡ÖSoranji¡×¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥·¥º¥à¡×¡ÖMagic¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥¹ (feat. asmi)¡×¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡ÖWanteD! WanteD!¡×¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¡ÖStaRt¡×¡Öfamilie¡×¡Ö¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó THE MOVIE¡Á¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥óVS°Ëâ·³ÃÄ¡Á¡Ù¼çÂê²Î¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î15ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯9·î1Æü¡Á7Æü¡Ë¡ä
