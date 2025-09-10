BE:FIRST、ファミマのクリスマスアンバサダー就任 「BE:FIRST BESTショコラケーキ」も発売
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2025年のファミリーマートクリスマスキャンペーンのアンバサダーに就任したことが10日、発表された。
【写真】BE:FIRSTが会議！クリスマスケーキ誕生の裏側
ファミリーマートとの思い出について、LEOは「僕らがデビュー前にリハーサルをしていたスタジオの近くにファミリーマートがあって、毎回リハーサルの前や休憩のときに『ファミマ行こうぜ！』って、みんなで毎日のように通っていました」と、エモーショナルなエピソードを披露。BE:FIRSTの原点ともいえる時期をともに過ごした、思い出深い場所であることを明かした。
今回は、メンバー監修のもと「BE:FIRST BESTショコラケーキ」を作り上げた。ビターとミルク、2種類のチョコムースとキャラメルソースなどを重ねた5層仕立てのケーキとなっている。ココアスポンジ生地をベースに、ミルクチョコムース、キャンディングアーモンド、キャラメルソース、ビターチョコムースを重ね、断面の美しさとともに多彩な味わいを楽しめる。ケーキの天面にはメンバーのMANATOのアイデアによる金粉、キャンディングアーモンド、チョコチップをトッピング。見た目や食感にもこだわった1品となっている。
予約特典として、歴代のジャケット写真がデザインされたピックとBE:FIRSTデザインボックスを用意。さらに、ファミマオンラインで予約すると、クリスマスをBE:FIRSTと一緒に楽しめる限定動画が楽しめる。
コラボクリスマスケーキについて、SHUNTOは「BESTY（ファンネーム）にも食べてもらいたいですし、本当においしいので、このおいしさを共感してもらえたらうれしいです」とファンへの思いを語った。
ケーキの監修については、メンバー1の甘党で知られるRYUHEIが「チョコレートの色合いに、BE:FIRSTのロゴのシックさを取り入れています」とこだわりポイントを紹介。さらにMANATOは「金粉は自分がやりたくてアイデアを出したのですが、まさか通るとは思わず、めちゃくちゃ良い経験になりました」と、制作の裏側を紹介した。また、ケーキのラベルデザインもメンバー自身が選定しているとのコメントも。チョコレートが映えるデザインに仕上がっており、味だけでなく見た目も楽しんでいただけるケーキとなっている。
実際にコラボクリスマスケーキを試食したメンバーに「味を体で表現すると？」という無茶ぶりを振ると、メンバーの満場一致でLEOが指名された。「ん〜〜おいしい!!」と両手を大きく広げてポーズを披露するも、「違うな、カットでお願いします」と照れ笑い。そんなLEOを、メンバーは「おいしいのが一番だよ！」とあたたかくフォローし、笑いに包まれた。続いて指名されたのは、甘党代表のRYUHEI。「ん〜〜〜！なめらか！」と、両手で何かを抱えるようにして、揺らしながら表現。ケーキのなめらかな味わいを、全身でアピールした。
また、BE:FIRSTオフィシャルYouTubeチャンネル内「You’re My“BESTY”」にて、会議の様子を公開。今回のコラボケーキは、BE:FIRSTのメンバーが実際に意見を出し合いながら完成させた特別な1品となっている。ケーキ完成までの様子を収めた会議動画を公開する。議長を務めたLEOの「盛り上がりが足りない！」という一声で、オープニングをTAKE2からスタートするなど、終始和やかでにぎやかな雰囲気の中、ケーキづくりの企画が進行していく。
まずは、チョコレートベースとフルーツ盛り合わせの2案に絞ったケーキ案を紙芝居形式で振り返り。最終的には、甘党のRYUHEIが「毎年、自分の誕生日は家族にチョコレートケーキを買ってもらっている」と語るエピソードもあり、チョコレートケーキに決定した。続いて、チョコレートに合う組み合わせについて議論。ミルクチョコ×ビターチョコ、チョコ×抹茶、チョコ×バニラ×ナッツなど、さまざまな候補を挙げながら、真剣に意見をぶつけ合う。
試作ケーキをもとに検討する中で、抹茶を推していたMANATOは惜しくも選ばれず、「じゃあ家で作ります」と笑いを誘う場面も。トッピングの決定では「光っているものに目が行くから」とMANATOが金粉を熱烈に推薦。最終的に仕上がった2種類のケーキを前に試食会が行われ、メンバー全員が「うまい！」と絶賛。多数決ではまさかの同票となり、メンバーそれぞれが“推しケーキ”の魅力をプレゼンするも、決着はつかなかった。果たして、最終的に選ばれたケーキはどちらだったのか。YouTube本編で明かされる。
なお、「BE:FIRST BESTショコラケーキ」は12日より予約受付開始となる。
