ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀÂ³¡¹¡¡ÌÐÌÚ»á¤¤ç¤¦¸á¸å¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¡¡¶á¤¯¹â»Ô»á¤â°Õ¸þÉ½ÌÀ¤Ø
ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¶á¤¯½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Àµ¼°¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤Ï¡ÖÅÞ°÷ÅêÉ¼¡×¤â´Þ¤à¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¡¢º£·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Íè·î4Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡¢ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤Àµ¼°¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤â¶á¤¯½ÐÇÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¼«¤é¤ò»Ù»ý¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤È²ñ¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É½ÐÇÏ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÍÎÏ¤Ê¸õÊä¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡ÖÅÞ¤Î·ëÂ«¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£