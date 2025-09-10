µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬12·î¾å±é¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡×¤Ç¼ç±é¡¡Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¿Ë©ÍéÎµÂÀ»á¤È½é¥¿¥Ã¥°
½÷Í¥µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¤¬12·î¾å±é¤ÎÉñÂæ¡¢¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹2025¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÉñÂæ½Ð±é¤Ï22Ç¯¤Î¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¡ª¡×°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
1¿Í¤Î½÷À¤Î»à¤ò½ä¤Ã¤Æ¸ÉÆÈ¤Ê¸½ºß¤Èµ±¤«¤·¤¤²áµî¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤½÷À¤¿¤Á¤Îº£¤òÉÁ¤¯·²Áü·à¡£ºî¡¦±é½Ð¤ÎË©ÍéÎµÂÀ»á¤È¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢µÈ¹â¤Ï¤«¤Í¤ÆË©ÍéºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ë©Íé»á¤Ï¡ÖµÈ¹â¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ®¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¶¯¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤ò¾¡¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¯¡¹Æ®¤¤¤ËÈè¤ìµ¤Ì£¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿ÆÍ§¤È¤Îµ²±¤Îóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤ËÍÉ¤ì¡¢²¿¤¬¿¿¼Â¤Ç²¿¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«ÌÂ¤¦¡¢Åù¿ÈÂç¤Î½÷ÀÌò¤òÇ¤¤»¤¿¡£
µÈ¹â¤Ï¡ÖË©ÍéºîÉÊ¤ÏËè²ó¿´¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤È¡¢²¿¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ç¿´¤¬Áû¤¬¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¿´¤âÂÎ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¸¿È¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤¿¡£12·î¤ËÅìµþ¸ø±é¡¢26Ç¯1·î¤ËÂçºå¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹Ìî¡¢°¦ÃÎ¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£