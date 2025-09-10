アップルは、新型スマートフォン「iPhone 17」を発表した。9月19日に発売される。

ベゼルを狭くすることで、ディスプレイは従来の6.1インチから6.3インチに拡大した。最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、常時表示ディスプレイは、1Hzまでリフレッシュレートを低下させる。最大輝度は3000ニトでアップル史上最高とする。

表面ガラスには「Ceramic Shield 2」を採用。耐擦過性能は3倍に向上、7層の反射防止コーティングで品質も向上したという。

新型チップセット「A19」搭載

チップセットには、3nmプロセスルールで設計される6コアの「A19」を搭載。ProMotionと常時表示ディスプレイ用の新型ディスプレイエンジンを搭載、性能が向上した16コアのニューラルエンジンで「Apple Intelligence」のパフォーマンスを向上する。

グラフィックを処理するGPUは5コアで、前モデルの「iPhone 16」比で20％、A15 Bionicを搭載する「iPhone 13」比では2倍の処理速度を実現した。メモリーの帯域幅が広くなったことでデータのやり取り速度が上がり、オンデバイスの大規模言語モデル（LLM)などの実行速度が向上した。

バッテリーは「1日もつ」とされ、20分で最大50％充電できる高速充電機能を備える。10分間充電すれば8時間、動画を視聴できるとする。

インカメラが進化

搭載するアウトカメラは2眼構成。いずれも4800万画素のメインカメラと2倍の望遠カメラの2眼構成となっており、メインカメラは新型の「48MP Fusion超広角カメラ」で、マクロ撮影から画角を活かした写真など、幅広いシチュエーションに対応する。

インカメラは新たに1800万画素の「センターフレームカメラ」（Center Stage front camera）を搭載。センサーの形が、スマートフォンとして一般的な4:3のアスペクト比ではなく正方形となり、サイズも従来比で2倍になった。手振れ補正にも対応しており、ビデオ通話時には顔の位置を自動的に調整する。

これにより、iPhoneの向きが縦・横どちらでも高解像度で撮影でき、iPhoneの向きが縦のままでもしっかりと本体を保持して、横向きのフレーミングで自撮りができる。タップするとフレームの向きを縦・横それぞれに変更でき、AI処理で自動的に視野角を広げることもできるという。