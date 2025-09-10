¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç½¾¶È°÷¤ËµÙ¶È¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤¿¡×¤È¥¦¥½¤Î¿½ÀÁ¡Ä¹ñ¤«¤é¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶âÌó375Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡¼ÒÏ«»Î¤ÎÃË¤é2¿ÍÂáÊá¡¡´ôÉì¸©·Ù¡¡
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç½¾¶È°÷¤òµÙ¶È¤µ¤»¤¿¤È¥¦¥½¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¡¢¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶âÌó375Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤ÎÃË¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç½¾¶È°÷¤ËµÙ¶È¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤¿¡×¤È¥¦¥½¤Î¿½ÀÁ¡Ä¹ñ¤«¤é¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶âÌó375Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡¼ÒÏ«»Î¤ÎÃË¤é2¿ÍÂáÊá¡¡´ôÉì¸©·Ù
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦²£°æ¹¯¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤È´ôÉì¸©ËÌÊýÄ®¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦´äËÜÂóÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï2021Ç¯1·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´äËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç5¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ËµÙ¶È¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤¿¤È¥¦¥½¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¡¢¹ñ¤«¤é¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶âÌó375Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2¿Í¤¬¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½õÀ®¶â¤ÏÌó1000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï²£°æÍÆµ¿¼Ô¤¬¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤ËÂåÍý¤ÇÉÔÀµ¤Ê¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£