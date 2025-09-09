本当のあなたは純真？ それとも性悪？ あなたの「裏の性格」 診断
あなたは、自分の「裏の性格」を意識したことがありますか？ そこで今回はアイスクリームのフレーバーを選んでわかる、あなたの「裏の性格」を探ってみます。あなたはどのタイプか早速試してみてください。
Q.４つの中から、好きなアイスクリームのフレーバーを選んでみてください。
（１）チョコミント
（２）バニラ
（３）抹茶
（４）クッキー＆クリーム
（１）チョコミント
チョコミントを選んだ人の本性は「合理的なタイプ」です。コミュニケーション能力が高く、思っていることをはっきりと伝える人ですが、情に流されないクールな一面も持ち合わせています。なので、友達が多くても、実は自分にとってマイナスになる人と本当は付き合いたくないようです。
（２）バニラ
バニラを選んだ人の本性は「心配性なタイプ」です。表向きは周囲からの好感度が高く、誰とでも打ち解ける人ですが、本当は嫌われることを恐れて、いい顔を見せようと気を遣ってばかりいます。時には、ありのままの自分を出すようにしましょう。
（３）抹茶
抹茶を選んだ人の本性は「優柔不断なタイプ」です。常に冷静で大人の対応ができる人に見えますが、内心では自分の意見に自信が持てないため、決断力が弱く、大切なことを自分でなかなか決められません。そのため、周りの意見に流されることも少なくないでしょう。
（４）クッキー＆クリーム
クッキー＆クリームを選んだ人の本性は「大胆不敵なタイプ」です。優しくて気遣いのできる物静かな人ですが、好きなことには後先考えずに勇気を持って挑みます。そのため、大人しい性格でも、好きな人ができると積極的に自分からアプローチすることもあるでしょう。
あなたの「裏の性格」は、どのタイプでしたか？ ぜひ「自分にはこんな一面があるんだ」と自覚して、毎日の言動をコントロールしてみてくださいね。
🌼いくつ当てはまる？４項目でチェック【あなたのモテ度診断】