「遊んでそう」と思われて恋愛対象外に…。男性が冷める“残念”な行動
「好きな人から“遊んでそう”って思われたら最悪！」と思ったこと、ありませんか？本人はそんな気がなくても、ちょっとした言動で男性から「恋愛対象外」にされてしまうことも。そこで今回は、男性が冷める“残念”な行動を紹介します。
誰とでも“２人きり”で会う
友達感覚で男友達と２人きりの食事や買い物に行く。女性からすれば普通でも、男性の目には「誰にでも親しい＝特別感がない」と映ります。気になる彼が見たら「自分はその中の１人に過ぎない」と冷めてしまう可能性大です。
気軽にボディタッチする
盛り上がったときに腕や肩にサッと触れる行為。親しみの表現でも、誰にでもやっていると「軽い子」と思われがちです。特に気になっている男性には逆効果になることも。ボディタッチは“距離感を測るサイン”と心得て、シーンごとに使い分けましょう。
下ネタ対応力が高すぎる
場の空気を読んで、下ネタを笑いに変えられるのはコミュ力高めの証拠。でも、一部の男子からは「恋人にするには違うかな」と引かれてしまうケースもあります。特に真面目な性格の男性ほど“軽そう”と誤解しやすいので、シーンによってはサラッと受け流す方が好印象です。
“遊んでそう”と見られるのは一瞬の言動から。大事なのは、好きな人に対して「他の人とは違う距離感」を意識すること。誤解を防げば、せっかくのチャンスを無駄にせず、きっと本命ポジションに近づけますよ。
