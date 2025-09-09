彼の様子がおかしい…。浮気中の男性がしがちな「不自然行動」
「もしかしたら彼氏に浮気されているのかも？」という不安を覚えたら、彼氏の行動を改めて観察してみましょう。
そこで今回は、浮気中の男性がしがちな「不自然行動」を紹介します。
スマホを常に手放さなくなる
浮気中の男性はスマホを常に手放さなくなるもの。
お風呂場やトイレへ行くときはもちろん携帯しますし、一緒にいても彼女の目の前にスマホを放置するようなことはしません。
きっと画面通知を見られたくない事情があるのでしょう。
今までにないくらいマメに連絡してくる
今までにないくらいマメに連絡してくるようになるのも、浮気中の男性の行動に見られる特徴の１つ。
どこか後ろめたい気持ちがあって、彼女に小まめに連絡することで怪しいところがないことを遠回しにアピールしようとしているのでしょう。
また、そういう男性は自分のスケジュールを事細かく伝えてくるようになったり、特に理由もなく彼女にプレゼントを購入したりなど、何かと後ろめたさを隠そうとする行動が増えるものです。
彼氏の行動となんとなく当てはまるようなら浮気中の可能性アリと考えられるので、ぜひ頭に入れておいてくださいね。
