将来を見据えた恋に必要！男性が本命に選ぶ女性の「意外な条件」
恋愛のスタートは見た目からでも、長く続く関係や結婚を視野に入れた交際では、男性は外見以外の部分をしっかり見ているもの。特に「一緒にいて安心できるか」「この先も支え合えるか」といった視点で女性をチェックしているのです。そこで今回は、男性が本命に選ぶ女性の「意外な条件」を紹介します。
自分の考えを持っている
芯がある女性は、男性から見て「信頼できる存在」。周りに流されずに自分の価値観で物事を判断できる姿勢は、恋愛においても安心感を与えます。ただし、意見を持つことと頑固に突っぱねることは別物。相手の意見も聞きながら、自分の考えを伝えられるバランス感覚が必要です。
感情を素直に表現できる
「これ楽しいね」「感動した！」と素直に言葉にできる女性は、一緒に過ごしていて居心地が良いもの。同じタイミングで笑ったり、心を動かされたりすることで、男性は「この先もずっと一緒に楽しめそう」と感じます。わざと合わせる必要はありませんが、感じたことを率直に伝えるだけで心の距離はグッと縮まるものです。
周りへの思いやりがある
男性は意外と女性の周囲への態度を見ています。なぜなら、店員さんや友達へのちょっとした気遣いにこそ、人柄が表れるから。損得関係なく人に優しくできる女性は、「将来一緒に歩むならこんな人がいい」と思わせる大きな決め手になります。
本気で愛される女性の魅力は、日常の中にこそ現れます。外見を磨くのも大切ですが、今回挙げたポイントも意識して、「ずっと一緒にいたい」と思われる存在をめざしましょうね。
