無言の告白です。男性が好きな女性にする「好きバレ覚悟の行動」
「好きバレ狙っているよね」と思わず周りが感じるような行動を見せる男性は少なくありません。
そこで今回は、男性が好きな女性にする「好きバレ覚悟の行動」について解説します。
｜「彼女のことを理解できるのは自分だけ」という態度
会話中、特定の女性が話題に上がった時、「彼女が〇〇だからね」と分かったような素振りを見せる男性っていませんか？
それは周りに対して「彼女のことを理解できるのは自分だけ」とアピールする行動です。
気になる男性だったら嬉しいかも知れませんが、どうでもいい男性にはされたくない態度でしょう。
｜いつも好きな女性の近くにいる
複数人で話しているときや飲み会のときなどは、常に好きな女性のそばをキープしたいと思うのが男心。
あなたにも、気づいたらいつもそばにいる特定の男性はいませんか？
他の男性が自分以上にその女性との距離を縮めることがないようにスペースを確保しているということなので、もはや告白同然の行為だと言えるでしょう。
｜他の男性を牽制する
好きな女性を他の男性に取られたくなくて、「彼女は俺のことが好き」と他の男性を牽制する男性もいます。
また、好きな女性が他の男性と話していると、すぐそばでイライラした態度を見せることも。
他の異性を牽制する行為はもう告白同然なので、素直に告白すればいいだけなのに、きっとまだ勇気が出ないのでしょう。
周りからすると「すぐに告白して決着をつければいいのに」と思うような行動をずっとしている男性は少なくありません。
されている女性としても絶対に気づくはずなので、特に気になる男性がしている場合には、自分からもアプローチしてみてくださいね。
🌼伝わっていますか？ 不器用な男性の「わかりにくい愛情表現」