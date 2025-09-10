Image: Apple

Apple Watch SE 3、かなり良さげなのでは？

Apple（アップル）から正式にApple Watch Series 11とApple Watch SE 3が発表されました。今年は何が進化したのか、軽く見ていきましょう。

Apple Watch Series 11は「高血圧を検出する機能」に対応

Image: Apple

Apple Watch Series 11のディスプレイですが、ガラスの強度が2倍に進化したとのこと。仕事や遊び、アクティブに活動する人にとってはうれしいニュース！

Image: Apple

また、5G通信に対応したため、モバイル通信利用時のバッテリー効率も改善。

対応キャリアとして、docomo、au、SoftBankの名前もあります！

Image: Apple

Liquid Glass（リキッドグラス）を連想させる新しい文字盤もかっこいいですねぇ。

Image: Apple

Apple Watch Series 11ですが、新しいヘルス系機能として高血圧の可能性を知らせてくれる機能が追加されました。光学心拍センサーによる測定とのことで、この機能によってまた多くの命が救われそうです。

今月中に150の国々で利用可能になるとのことですよ。日本は含まれるのかな？

Image: Apple

また、睡眠スコアにも対応！ 毎朝起きて自分の睡眠状態を点数で確認できるのは面白いですね。

Image: Apple

バッテリー持続時間は最大18時間から最大24時間にアップ！ これは本当に素晴らしいアップデート！

Apple Watch SE 3は大アップデート。進化が凄まじいです

Image: Apple

ひさびさに登場したApple Watch SE 3は常時表示に対応しました。繰り返します、常時表示対応です！

Image: Apple

ヘルス系機能もアップデートされていて、睡眠時無呼吸の可能性の通知や睡眠スコアの表示にも対応。イヤホンが手元になくても、Apple Watch SE 3本体のスピーカーから音楽も再生できます。

Image: Apple

バッテリー持続時間は最大18時間ですが、高速充電に対応。あ、ジェスチャー機能としてダブルタップやwatchOS 26で追加された手首ジェスチャも使えますよ。

Apple Watch Series 11とApple Watch SE 3は本日から予約開始、9月19日発売です。

Source: Apple