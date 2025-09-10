¤Þ¤µ¤«¤ÎAirPods Pro¤¬Ä¶¿Ê²½¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄÌÌõ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ #AppleEvent
¤³¤ì¤«¤é¡¢AirPodsÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥¬¥ó¥¬¥óÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â!?
º£Ç¯¤ÎAppleÈ¯É½²ñ¡£¤ÉÆ¬¤ÇÀë¸À¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢AirPods Pro¤ÎÄ¶Âç·¿¿Ê²½¡£
AirPods Pro¤¬¡¢ÄÌÌõ¤Ë
ÅÐ¾ì¤·¤¿AirPods Pro 3¡£¤³¤¤¤Ä¤¬¤³¤ì¤«¤é¡¢³°¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÌÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Apple Inteligence¤Ç¼Â¸½¤·¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈAorPods Pro 3¤ò¿¨¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¤Î³«»Ï¡ª ¤¢¤È¤Ï¡¢AirPods¤¬Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âº£²ó¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÀÇ½¤â¸þ¾å¡ÊÁ´¥â¥Ç¥ë¤Î2ÇÜ¡Ë¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÀ¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÄÌÌõ¤µ¤ì¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¡© iPhone¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼ê¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËAirPods Pro 3¤ò¤·¤Æ¤Î²ñÏÃ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡ª
¿´Çï¿ô¥»¥ó¥µ¡¼ÄÉ²Ã
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÌÌ¤â¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¡¢¿´Çï¿ô¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¿´Çï¿ô¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²»¼Á¤â¡¢Àß·×¤«¤é¸«Ä¾¤·¸þ¾å
¤½¤ÎÂ¾¡¢²»¶Á¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬ºÆÀß·×¤µ¤ì¡¢²»¼Á¤¬¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ª¤Ë±¿¤Ö¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äã²»¤Î¶Á¤¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡ª
249¥É¥ë¤Ç¡¢9·î19ÆüÈ¯Çä
Air Pods ProËÜÂÎ¤Ï¾®¤µ¤¯²þÎÉ¡¢¤µ¤é¤ËÉÕ¤±¤ä¤¹¤¯¡£¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Ï5¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£IP57Åùµé¤ÎÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¤âÄÉ²Ã¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢249¥É¥ë¡£º£Æü¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¤Ç¡¢9·î19ÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª
Source: Apple