¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª ¿·¤·¤¤¡ÖApple Watch Ultra 3¡×¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬42»þ´Ö¤ËÁý²Ã¡ª #AppleEvent
¤½¤³¤Î¿Ê²½¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¡ª
Apple Watch¤Î¿ÆÊ¬¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡ÖApple Watch Ultra 3¡×¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª
¥Ù¥¼¥ë¤Ï¤è¤ê¶¹¤¯¡¢Appel Watch»Ë¾å¤ÇºÇÂçÌÌÀÑ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£Ultra¤Ë¤Ï²èÌÌ¤Î¥Ç¥«¤µ¤òµá¤á¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Ê²½¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ê¸»úÈ×¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Èºþ¿·¡£
¤µ¤é¤Ë5GÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤â¶¯²½¡£ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤«¤º¤È¤âµß½õ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ª
¤è¤·¤¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»þ´ÖÁý²Ã¡ª ½¾Íè¤Î36»þ´Ö¤«¤é6»þ´Ö¥¢¥Ã¥×¤Ç42»þ´Ö¡ª
²Á³Ê¤Ï799¥É¥ë¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¤¹¤Í¡£2025Ç¯9·î19ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Source: Apple