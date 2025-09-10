TBS NEWS DIG Powered by JNN

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°3»þ1Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤òÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡ÛÀÐÀî¸©¡¦ÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¤ËÈ¯É½ 10Æü03:01»þÅÀ

Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÎØÅç»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¼î½§»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü