◆米大リーグ ドジャース３―１ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）の本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、６回に四球で同点打を、７回には打球速度１１４・３マイル（約１８３・９キロ）の二塁打で決勝点を演出した。あわや“ノーヒットワンラン”負けという珍事を阻止し、ド軍は今季８０勝に到達。同地区２位のパドレスとのゲーム差１をキープした。

火を噴くような当たりが号砲だった。１―１の７回２死一塁。大谷は右腕チビイの内角チェンジアップを振り抜いた。打球速度１１４・３マイル。右中間寄りにシフトしていた右翼手が何とか食い止めたが、ゴロのまま右翼フェンスに到達する寸前だった。３試合連続安打となる“爆速”二塁打。２番ベッツの決勝２点打をお膳立てした。

２位パドレスが勝利し、負ければ再び同率首位で並ばれていた。先発のグラスノーは背中の張りで５日（同６日）の先発を回避。当日は大谷が緊急登板で穴を埋め、イケメン右腕はこの日が９日ぶりの登板だった。２回に四球から犠飛と無安打で先取点を奪われ、５回終了時点で０―１。ド軍は“ノーヒットワンラン”で負ける危機だったが、再び“男・大谷”がグラスノーを救った。

同点の機会をつくり出したのも大谷だった。１点を追う６回無死一塁で自己最多となる９７四球目を選び、３死球と合わせて４年ぶり２度目のシーズン１００四死球に到達。フリーマンの同点二塁打を演出した。７回まで無安打で投げ切り、１４戦ぶりの２勝目を挙げたグラスノーは「打線がつないでくれて勝つことができた。最高だった」と大谷らに感謝。自身の代役で男気登板してくれた姿だけでなく、打者としても頼もしく見えただろう。

チームは９回にスコットが安打を許し、ノーヒットのまま勝つことはならなかったが、ロバーツ監督は「私たちのチームは先発陣を中心に構築されている。彼らがゼロを積み重ねていけば打線にチャンスを与えられる」と目を細めた。普段から「長打、もしくは出塁することが仕事」と話す大谷にとって、会心の仕事で単独首位をキープ。今年もワンチームで頂点をつかみ取る。（中村 晃大）

〇…大谷に“強制”で走塁練習が課された。試合前に外野でキャッチボールを行っていたが、中断して二塁ベースに移動。フリー打撃をする選手の打球を見て帰塁、タッチアップなどを繰り返した。約５分行った後、キャッチボールを再開して引き揚げた。ウッドワード一塁コーチは「チームとして走塁ミスが出ていたから全員にお願いした。彼は二刀流で練習もいろいろあるから（走塁練習までするのは）難しいけど、他のみんなと同じようにやってほしい」と明かした。

◆大谷の男気登板の経緯 体調不良で３日（同４日）に登板回避した大谷は当初、８日（同９日）のロッキーズ戦先発が発表されていたが、５日（同６日）の午後にオリオールズ戦に先発予定のグラスノーが背中の張りで登板回避。試合開始５時間ほど前の現地午後２時頃に大谷に登板の打診があり、快諾した。３回２／３を３安打無失点５奪三振。直球は最速１０１・５マイル（約１６３・３キロ）。平均９９・７マイル（約１６０・５キロ）は今季最速と熱投した。