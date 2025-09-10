¡ÖiPhone Air¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢Çö¤µ¤ï¤º¤«5.6mm¤Ç6.5¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ
2025Ç¯9·î10Æü¤ËApple¤¬³«ºÅ¤·¤¿¿·À½ÉÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖiPhone Air¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone Air - Apple¡ÊÆüËÜ¡Ë
https://www.apple.com/jp/iphone-air/
Introducing iPhone Air | Apple - YouTube
iPhone¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤È¤Æ¤âÇö¤¯¤Æ·Ú¤¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥ì¡¼¥É5¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤ÎãþÂÎ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤ÆCeramic Shield¤ò¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËºÎÍÑ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ÎiPhone¤è¤ê¤â´è¾æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥«¥á¥é¤ä¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤Æ³ÊÇ¼¤µ¤ì¤¿AppleÀ½¤Î¹âÌ©ÅÙ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
´ñÀ×Åª¤ÊÇö¤µ¤È¹Âç¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
Pro¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈë¤á¤¿»Ë¾åºÇÇö¤ÎiPhone¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖiPhone Air¡×¤Ç¤¹¡£
Çö¤µ¤Ï¤ï¤º¤«5.6mm¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤Ï6.5¥¤¥ó¥Á¡£
ProMotion¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ºÎÍÑ¤Ç¡¢ºÇÂç120Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¡£
¾ï»þÉ½¼¨¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ¤Ï3000¥Ë¥È¡£
Ceramic Shield 2¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ceramic Shield 2¤ÎÂÑ»¤½ýÀÇ½¤Ï°ÊÁ°¤ÎCeramic Shield¤Î3ÇÜ¡£
½é¤á¤ÆÇØÌÌÉôÊ¬¤Ë¤âCeramic Shield¤òºÎÍÑ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÑµµÎöÀÇ½¤Ï½¾Íè¤ÎÇØÌÌ¥¬¥é¥¹¤Î4ÇÜ¤Ë¸þ¾å¡£
¼çÍ×¤ÊÆâÉôÉôÉÊ¤ò¼ý¤á¤¿¾åÉô¤Î¿·¤·¤¤ÆÌÉô¤âÆâÉô¤òÀºÌ©¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone Air¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥Á¥¿¥Ë¥¦¥àÀ½¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ó¤ÊiPhone¤è¤ê¤â´è¾æ¤Ç¤¹¡£
iPhone¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿ÎÌ¤Î80¡óºÆÀ¸¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤ò»ÈÍÑ¡£
ËÜÂÎ¥«¥é¡½¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥é¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç¤¹¡£
iPhone Air¤Ë¤ÏiPhone»Ë¾åºÇ¹â¤Î¸úÎ¨¤ÈÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬A19 Pro¡£
¹âÀÇ½¥³¥¢¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤ÎÂÓ°èÉý¤ÈÊ¬´ôÍ½Â¬¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢A19 Pro¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇºÇÂ®¤ÎCPU¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¸úÎ¨¥³¥¢¤Î¥é¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò50¡óÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÇÆü¾ïÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2À¤Âå¤ÎDynamic Caching¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆGPU¥³¥¢¤ËNeural Accelerator¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê±é»»Ç½ÎÏ¤ÏA18 Pro¤Î¥Ô¡¼¥¯GPU±é»»Ç½ÎÏ¤ÎºÇÂç3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple¥·¥ê¥³¥ó¤Î³×¿·¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ë¤âÇÈµÚ¡£
Apple¤¬Àß·×¤·¤¿N1¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¡£
Wi-Fi 7¡¢Bluetooth 6¡¢Thread¤ËÂÐ±þ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ç¥à¥Á¥Ã¥×¤âÆÈ¼«Àß·×¤ÎC1X¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏApple½é¤ÎÆÈ¼«Àß·×¥â¥Ç¥à¥Á¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëC1¤è¤ê¤âºÇÂç2ÇÜ¹âÂ®¡£
Á´ÂÎÅª¤Ê¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï30¡ó¸º¾¯¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢iPhone Air¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿iPhone¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone Air¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï°ì¸«¥·¥ó¥°¥ë¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì1¤Ä¤ÇÊ£¿ô¤ÎºÇÀèÃ¼¥«¥á¥é¤ËÉ¤Å¨¡£
48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¹â²òÁüÅÙ¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤òÀµ³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÌÀ¤ë¤¤¹Ê¤êÃÍ¡¢¼«¼ÒÀß·×¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥·¥Õ¥È¸÷³Ø¼°¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¡£
Åý¹ç·¿¤Î2ÇÜË¾±ó¤¬µ¡Ç½¤·¡¢Èþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ä4K¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
28mm¤È35mm¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥ì¥ó¥º¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¤µ¤é¤Ë¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤³×¿·Åª¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£
½Ä»ý¤Á¤Ç¤â²£¸þ¤¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò»£±Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤È¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·µ¡Ç½¤âÅÐ¾ì¡£
½ÀÆð¤Ë¥º¡¼¥à¤·¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4K¥É¥ë¥Ó¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
iPhone Air¤ÏeSIM¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢ÆâÉô¤Îµ®½Å¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀáÌó¡£
eSIM¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
eSIM¤Ê¤é²È¤Ç¤â°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËSIM¥«¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£
iPhone Air¤ÏÄ¹»þ´Ö»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¡£
ÆâÉôÀß·×¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iOS 26¤Î¿·¤·¤¤¾Ê¥¨¥Íµ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅ¬±þ·¿ÅÅÎÏÀ©¸æ¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»ÈÍÑ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³Ø½¬¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤³¤ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢iPhone Air¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖºÇÇö¤ÎiPhone¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬1ÆüÃæ»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡×
¿·¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£
iPhone Air¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇö·¿¤ÎMagSafe¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÍ¾Íµ¤ÇÆþ¤ë¤Û¤É¥¹¥ê¥à¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÇö¤µ¤¬1mmÌ¤Ëþ¤ÎÈ¾Æ©ÌÀ¥±¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¡£
iPhone Air¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Ë´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥±¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤ÏËÜÂÎ¥«¥é¡½¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î4¿§Å¸³«¡£
½ÀÆð¤ÊÇö¤¤¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ç¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone Air¤ÏºÇÇö¤ÎiPhone¤ËPro¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥â¥Ç¥ë¡£
iPhone Air¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²èÁü¤¬°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
iPhone Air¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤Ï2025Ç¯9·î12Æü21»þ¤«¤é¤Ç¡¢9·î19ÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£256GB¥â¥Ç¥ë¤¬ÀÇ¹þ15Ëü9800±ß¤Ç¡¢512GB¥â¥Ç¥ë¤¬ÀÇ¹þ19Ëü4800±ß¡¢1TB¥â¥Ç¥ë¤¬ÀÇ¹þ22Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£