「Apple Watch シリーズ11」と第三世代「Apple Watch SE」発表！5G対応に睡眠スコアなど新機能多数
Appleは9月10日、新型スマートウォッチ「Apple Watch Series11」と第三世代「Apple Watch SE」を発表した。
「Apple Watch Series11」はApple Watch史上最も薄く頑丈で、「Series11」よりも2倍画面に傷がつきにくくなっている。さらに、docomo、au、SoftBankをはじめとするキャリアで5Gが使えるようになる。
また、ヘルスケア機能として、高血圧検知機能と睡眠スコア機能が追加されるほか、バッテリーが強化され1度の充電で24時間使用できるようになる。
第三世代「Apple Watch SE」は、常時表示に対応し15分の充電で8時間使用できるようになる。さらに、「Apple Watch」本体のスピーカーから音楽を直接ならせるようになる。
