ÊÆ£³Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£³¡¥£´£¸£µ¡ó

2025Ç¯9·î10Æü 2»þ13Ê¬

ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡3.485¡ó¡ÊWI¡§3.492¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.73ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.53ÇÜ¡Ë