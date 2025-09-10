きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１７ドル台前半に下落している。前日に引き続き１．１７ドル台後半まで上昇したものの、１．１８ドル台には到達せずに伸び悩んでいる格好。ただ、ドルの先安感が根強い中で底堅い値動きは続いている。一方、ユーロ円はロンドン時間の円高で１７２円台前半まで下落していたものの、１７２円台半ばに下げ渋る動き。



今週はＥＣＢ理事会が開催されるがストラテジストによると、ＥＣＢは来年まで金利を動かす可能性が低く、金利ボラティリティの指標も長期の据え置きを示唆しているという。中銀預金金利は２．００％で長期間維持され、ＥＣＢの次の一手は来年後半の利下げになると見込んでいるようだ。



ＥＣＢの長期的な静観姿勢に対する見方はボラティリティにも反映され、短期金利のボラティリティは２０２２年１月以来の低水準にあるとも指摘。なお、短期金融市場では現在、来年半ばまでにＥＣＢが０．２５％ポイントの追加利下げを行う確率を７０％程度で織り込んでいる。今週木曜日のＥＣＢ理事会で今後の金利動向に関する何らかのヒントが出るか注目されている。アナリストからは、ＥＣＢが利下げサイクル終了を示唆すれば、ユーロは上昇する可能性があるとも述べていた。



EUR/USD 1.1719 EUR/JPY 172.63 EUR/GBP 0.8659



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

