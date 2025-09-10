Image: IgorOmilaev / Shutterstock.com

どれもバッテリー増えそう…な予感！

まもなく発表されると予想されている、Apple（アップル）のiPhone 17シリーズ。これまでさまざまな噂が聞こえてきましたが、その答え合わせもそろそろです（噂まとめはこちらをどうぞ）。

個人的に気になっているのはデザインや新モデル（Air本当に出る？）ですけど、もう1点。実用面でめちゃくちゃ気になっているがのバッテリーの進化。

アップルはiPhoneのバッテリー容量を公表していませんが、販売に伴う各国の認証機関への提出情報から、その容量が推測できます。iPhone 17シリーズも、先日中国の認証機関への書類で、バッテリー容量が判明（たぶん）したので、ここ2年のiPhoneと容量を比較してみましょう。

Image: 小暮ひさのり

どれも自分で分解したわけではないので、これまでの情報を参考にした値。また、iPhone 17の一部モデルは、SIMカード対応モデルよりeSIM専用モデルの方が搭載バッテリー量が増えるという噂があり、これはその噂が本当だと仮定した表となります。

■iPhone 17：16からの増量は控えめだけど15からだと1割増

ベースモデルは、バッテリーの増加率は控えめ。でも、iPhone 15世代と比べると1割増えているので、2年のお付き合いを終えた人は、乗り換えるとバッテリー持ちの良さが実感できそう。

■iPhone 17 Air：Plusとは別の生き物。バッテリー持ちは期待しないほうが良い

Plusは薄型の「Air」になると予想されているので、バッテリーサイズは減少します（しかもかなり）。大画面＆スタミナから、大画面＆薄型への路線変更なので、ここは今回のお話の例外ですね。

■iPhone 17 Pro：バカみたいに容量増えそう。実は一番狙い目？

今回一番バッテリーの増加率が高いのがProモデル。16比で最大18.7％増加。15比で21.8％とほぼ2割容量が増えていて、スペック上の駆動時間も変わってきそうな予感がしますねー。

■iPhone 17 Pro Max：ついに5,000mAh超えが実現。eSIMモデル日本でも売ってくれ！

とにかくバッテリーに困りたくないならやっぱPro Max。16比で8.6％増えていてeSIMモデルはついに5,000mAh超え。Androidの大容量バッテリー搭載モデル級になってきます。

みなさんどのiPhoneを狙う？

さて、まだ不確かな情報ではありますが、ざっと数値を比べてみましたのですが…バッテリー、今年良さそうじゃないですか？

動画やらカメラやらAIやらで、さらにスマホの消費電力が増えている昨今ですから、バッテリーの大型化は願ったりな進化ですよね。

僕iPhone 15 Proのバッテリー持ちが悪くてずっと苦しんでいたので、今年はバッテリー持ちを気にしないでいいようにPro Max狙いかな〜？ でも、今年のProは十分バッテリー持ちそうな雰囲気もしていて、ちょっと心が揺れています。

どちらにせよ、iPhone 15世代からの乗り換えなら、どれも「バッテリーめっちゃ持つやん！」ってなるハズなので（そもそも2年使ったバッテリーって劣化してますし）、今年は良い乗り換えタイミングでしょう！

ワクワクのアップルイベントは9月10日の深夜2時から。

リアルタイム更新していくので、僕らといっしょに盛り上がっていきましょう！

iPhone 17発表まであと、1日。今年もリアルタイム更新やります！

Source: MacRumors （2, 3）