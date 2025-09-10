「ドジャース３ー１ロッキーズ」（８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロッキーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、３打数１安打１四球だった。１−１の七回に二塁打で好機を拡大し、後続の勝ち越し適時打をお膳立てするなど、つなぎ役に徹した。チームの２連勝でナ・リーグ西地区首位の座を堅守した。

欲しかった１点を手繰り寄せた。同点で迎えた七回２死一塁。大谷が右翼手の右へ時速約１８４キロの高速打球をはじき返し、一気に二塁を陥れた。二、三塁と好機を広げ、ベッツの中前適時打で二塁から生還し、３点目のホームを踏んだ。

前日７日のオリオールズ戦でメジャー初対決の菅野から２打席連発。中堅席へド派手なアーチ２本を架けてチームの連敗を５で止めたが、この日は一転、つなぎ役に徹した。１点を追う六回無死一塁の場面では、メジャー８年目で自己最多となる９７個目の四球を選んで出塁。フリーマンの同点打をお膳立てした。

チームは３投手で相手打線を１安打１失点に抑えて逆転勝ち。ロバーツ監督は「選手が自分たちの役割をしっかり果たした。いい夜になった」と満足感を漂わせた。

試合前の大谷は次戦の登板に備えてキャッチボールで調整し、珍しく走塁練習も行った。二塁上からフリー打撃の打球の行方を判断し、帰塁と進塁の動きを繰り返した。

残り１８試合。地区優勝争いは２位パドレスと１ゲーム差で首位の座を守っている。負けられない戦い。大谷がヒリヒリした９月を過ごしている。