¡ÖAirPods Pro 3¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢·æ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÉÊ¼Á¤äÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ
2025Ç¯9·î10Æü¤ËApple¤¬³«ºÅ¤·¤¿¿·À½ÉÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢AirPods¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖAirPods Pro 3¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AirPods Pro 3 - Apple¡ÊÆüËÜ¡Ë
https://www.apple.com/jp/airpods-pro/
Introducing AirPods Pro 3 | Apple - YouTube
Apple¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼¡À¤Âå¤ÎAirPods Pro¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
AirPods Pro 3¤Ï¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«Àß·×¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥È¤Î²»¶Á¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬¼ª¤Ë²»¤ò±¿¤Ö¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤òÀµ³Î¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬Äã²»¤Î¶Á¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¡¢ÈÖÁÈ¡¢ÄÌÏÃ¤Î²»À¼¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²»¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤Î¤¬°µ´¬¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Ä¶Äã¥Î¥¤¥º¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¥Õ¥©¡¼¥àºà¤òÃíÆþ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Ç¥Î¥¤¥º¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬2ÇÜ¤Ë¡£
Âè1À¤ÂåAirPods Pro¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÎòÁ³¤Ç¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬4ÇÜ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡£
Apple Intelligence¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¤ò³«»Ï¡£
iPhone¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼ê¤Î¸À¸ì¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¿Êµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢AirPods¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÈiPhone¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëApple Intelligence¥â¥Ç¥ë¤ÎÏ¢·¸¤Ç¤¹¡£
AirPods Pro¤Î¼ª¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â²þÎÉ¡£
1Ëü°Ê¾å¤Î¼ª¤Î3D¥¹¥¥ã¥ó¤ò²òÀÏ¤·¡¢10Ëü»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¿·¤·¤¤AirPods Pro¤òºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ª¤Î·ê¤Î¼«Á³¤Ê·Á¾õ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬5¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°ÂÄê´¶¤â¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â»Ë¾åºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÑµ×À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËIP57Åùµé¤ÎÂÑ´ÀÂÑ¿åÀÇ½¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¤Î¿´Çï¿ô¥»¥ó¥µ¡¼¤òAirPods Pro 3¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡³£³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬¤³¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤È²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò·ë¹ç¡£
¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿´Â¡¤È³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëApple¤Î¸¦µæ¤ËÍ³Íè¤·¡¢25Ëü¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AirPods Pro¤ò»È¤Ã¤ÆºÇÂç50¼ïÎà¤Î¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AirPods Pro 3¤ò»È¤Ã¤Æ¿´Çï¿ô¤È¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤òµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Î´°Î»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥à¡¼¥Ö¥ê¥ó¥°¤ò´°À®¤·¤¿¤ê¡¢Fitness¡Ü¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï¿´Çï¿ô¤ä¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸»þ´Ö¤¬6»þ´Ö¤«¤é8»þ´Ö¤Ë±ä¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô²»¼è¤ê¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ð1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç10»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
AirPods Pro 3¤Îµ¡Ç½¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²èÁü¤¬°Ê²¼¡£
AirPods Pro 3¤Ï2025Ç¯9·î19ÆüÈ¯Çä¤Ç¡¢Í½ÌóÃíÊ¸¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç´û¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ3Ëü9800±ß¤Ç¤¹¡£