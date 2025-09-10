Æü·Ð225ÀèÊª¡§10Æü2»þ¡á220±ß°Â¡¢4Ëü3340±ß
¡¡10Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ220±ß°Â¤Î4Ëü3340±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü3459.29±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï119.29±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï7764Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3123¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï0.88¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43340¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-220¡¡¡¡¡¡¡¡7764
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 43340¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-210¡¡¡¡¡¡152834
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3123¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 11656
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28045¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡¡¡1236
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 772¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 466
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
