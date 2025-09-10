ウルフスピードが急伸 再建計画が承認されたと発表＝米国株個別 ウルフスピードが急伸 再建計画が承認されたと発表＝米国株個別

（NY時間12:25）（日本時間01:25）

ウルフスピード＜WOLF＞ 1.71（+0.48 +39.42%）



半導体のウルフスピード＜WOLF＞が急伸。再建計画が承認されたと発表した。これにより、数週間以内に破産法第１１条の適用下から脱却する道が開かれた。同社は破産法第１１条からの脱却後、負債を約７０％削減できる見込み。



【企業概要】

米国内外の企業・大学など向けに、ワイドバンドギャップ半導体を開発・製造・販売する。電気自動車・急速充電・再生可能エネルギーとストレージ・軍事通信・レーダー・衛星などの様々な用途を対象としたパワーデバイス、シリコンカーバイド、窒化ガリウム(GaN)材料製品のほか、炭化ケイ素材料技術の普及に取り組む。



