£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¸£¹¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¾®Éý¹â¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö12:27¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:27¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45603.99¡Ê+89.04¡¡+0.20%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21810.54¡Ê+11.84¡¡+0.05%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡43195¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-365¡¡-0.84%¡Ë
²¤½£³ô¼°9ÆüGMT16:27
±ÑFT100¡¡ 9242.53¡Ê+21.09¡¡+0.23%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23718.45¡Ê-88.68¡¡-0.37%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7749.39¡Ê+14.55¡¡+0.19%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.540¡Ê+0.054¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.080¡Ê+0.040¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.724¡Ê+0.032¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.373¡Ê+0.016¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.659¡Ê+0.017¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.623¡Ê+0.018¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.228¡Ê+0.019¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.265¡Ê-0.015¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.567¡Ê+0.003¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á62.84¡Ê+0.58¡¡+0.93%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3686.50¡Ê+9.10¡¡+0.25%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á110938.56¡Ê-1048.00¡¡-0.94%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1633Ëü3484¡Ê-154297¡¡-0.94%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
