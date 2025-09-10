¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡¥´¥ë¥Õ¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡È¥Ñ¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¡É
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½1¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î8Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤¬7Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¸«¤»¤¿¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¶É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¤Î¼Â¶·¤Ç¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ÄÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬ÂçÃ«¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ËÎã¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ëè¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÁÀ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£·¯¤¿¤Á¤ÏÀ¨¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¤ò¼è¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¿ûÌî¤«¤é¤Î½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤â¡¢2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î48¹æ¸å¤â¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÆ±¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£