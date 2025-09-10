大リーグのシーズンは、過酷な移動との闘いでもある。今季のドジャースは米球界でも異例の試みとして、チャーター機を2機使用して全米を転戦してきた。選手専用機と、監督・コーチとスタッフらの別便を用意。機内を快適に過ごせるだけでなく、さまざまな効用をもたらすチャーター2機制について、大谷翔平投手（31）らドジャースを運ぶ空の戦略に迫った。（取材・奥田秀樹通信員）

選手専用便はボーイング757型機をVIP仕様に改造したものだ。全席ビジネスクラスのゆったりシートで、選手には2席ずつ割り当てられる。カーショーは「スペースが増えて快適に過ごせるしリラックスできる。チームメートと一緒に過ごすのも楽。恐らく2機を使っているのはドジャースだけだと思う」と笑顔で明かした。

以前は選手、コーチ、球団幹部、スタッフ、実況陣、同行する家族ら大所帯を1機の大型チャーター機に詰め込み移動していた。トラベルディレクターのスコット赤崎氏（48）は「どうしても窮屈になる。スペースも限られ、食事や飲み物の量にも制約がありました。でも今は2機に分けて、だいぶ楽になった。みんなが横になって休めるようになったんです」と話す。

2メートル3の長身右腕グラスノーは特に感謝していた。「以前は通常の座席しかなく、横になる時は座席列に横になるしかなかった。今は無理な姿勢を取らなくて済む」。ベテラン投手のイエーツも「眠りたい時は眠れるし、自分のしたいことを周りを気にせずにできる。混雑した機内とは全く違う」と同調した。

快適さだけではない。大きいのは移動にかかる時間が短縮されたことだ。「選手だけなら35人程度なので、すぐに搭乗して離陸できる。1機で、例えばポストシーズンでは家族含め総勢400人ほどになります。荷物の積み込みや搭乗手続きなど、離陸までに1時間から1時間半の差が出る。往復だと3時間の違いになります。その分が休養時間に変わる可能性があるのです」と赤崎氏は強調した。

2機制を初めて導入したのは昨年のポストシーズンだった。選手専用機を設けて一体感を高める狙いがあったが、同時に移動時間短縮の効果を実感した。そのまま世界一に輝いたことから、今季も継続することになった。

選手専用便と別の便は通常の737型機で、監督やコーチら約60人のスタッフが利用している。飛行機移動では時に機材トラブルなどで長時間の遅延が発生するが、2機態勢なら「保険」としても対応できる。「もし選手用の機体に不具合があれば、スタッフ機に乗り移って目的地に間に合わせることができる」と赤崎氏は続けた。

今季も故障者に悩まされながらも、地区優勝争いのトップを走り続けてきた。今季の総移動距離は東京での開幕シリーズの影響もあり4万8649マイル（約7万8276キロ）と30球団トップで、地球ほぼ2周分に相当する。加えて米国内だけで最大3時間もの時差とも闘う。過酷なシーズンを新たなチャーター2機制が支えている。

≪トラベルディレクターは野茂＆石井の元通訳≫ドジャースのトラベルディレクターを務める日系3世のスコット赤崎氏は05年から現職。アジア系米国人が同職に就くのはメジャー球団初だった。17年にはその年の最優秀トラベルディレクターに贈られる「ドナルド・デービッドソン・メモリアル・アワード」を受賞した。02年から05年頭まではド軍の通訳を務めており、野茂英雄と石井一久を担当していた。2人の退団後、当時のキム・アングGM補佐から現職に勧められたという。「05年のキャンプ中、石井（一久）さんがトレードされた時には泣きました。彼は友人だったので、去ってしまうのが本当につらかった」と振り返る。「この仕事で一番つらいのは、誰かが入ってきても、やがて必ず去っていくことです」としみじみと話した。

≪脚の血流を促す器具も完備≫機内ではサプリメントや水分補給用のパウダー、特定のスナック類が用意される。睡眠導入へ呼吸を整えるスマホのアプリを提供し、脚の血流を促す器具も備える。ホテルではベッドの硬さが合わない選手のため、好みに合わせて調整も行う。数々の選手を見てきた赤崎氏は、特に大谷の取り組みを特別視している。「彼の細部へのこだわりは驚くべきものです。全てにおいてきちょうめん。準備の仕方、日々の行動が彼を最高の選手にしている。カーショーも同様で、私から見ると2人は非常に似ている存在です」と感心していた。

≪長距離移動に適した757型と燃費効率の737型≫ボーイング757型機は機体が大きくパワフルで離陸性能に優れ、短い滑走路からでも飛び立つことができる。長距離移動にも適しているが、既に生産は終了しており、現在はVIP機やチャーター機として利用されている。一方、同737型機は小回りが利き、燃費効率に優れており、コスト面で強みを持つ。