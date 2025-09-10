¥«¥¿¡¼¥ë¼óÅÔ¤ÇÇúÈ¯¡Ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¡¢¥Ï¥Þ¥¹´´Éô»¦³²¤Î¤¿¤á¹¶·â¤ÈÈ¯É½¡¡ÃæÅì¥á¥Ç¥£¥¢¡ÈÉ¸Åª¤Î´´Éô¤é¤ÏÌµ»ö¡É
ÃæÅì¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¤Ç9Æü¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î´´Éô¤ò»¦³²¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¤Ç¡¢¹õ¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£9Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤Î´´Éô¤ò»¦³²¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿´´Éô¤Ï¡¢2023Ç¯10·î7Æü¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½±·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÅì¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢É¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿´´Éô¤é¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯10·î°Ê¹ß¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¹ñÆâ¤Ç¥Ï¥Þ¥¹¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥«¥¿¡¼¥ë³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÈÜÎô¤Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤Î¹¶·â¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£