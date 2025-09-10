◇セ・リーグ 阪神0-3DeNA（2025年9月9日 甲子園）

【球児改革】今では想像し難いが、実は岡田監督が再就任した23年4月、球団はチケット販売に苦戦をしていた。だが勝利とともに人気が沸騰。最終的に“アレ・フィーバー”に沸いた。今もその流れは続き、今季は年間前売りチケットが早々に完売した。

選手情報が日常的にメディア、SNS上に氾濫する人気球団だからこそ、藤川監督は選手を守ることに腐心した。試合後は敗因分析や選手への評価を極力避けた。

「選手が寝られない夜をつくってはダメなんです。ただでさえ試合で興奮して眠れない。そこに監督の発言が加わると、余計に眠れなくなる。感情の起伏をなくしてあげれば眠りの質が高まりパフォーマンスにつながる」

敗戦翌日は、選手よりも自分が紙面で大きく扱われることを歓迎した。NPB通算243セーブを挙げた現役時代から盾となることをいとわなかった。守護神は抑えて当たり前、失敗した時にクローズアップされる役回り。打たれた時は「しめしめと思っていた。（自分に矛先が向き）他の人を守れるでしょ？」と矢面に立ってきた自負があった。

「本来1軍にいる選手はそれだけで称えられるべきなのに、このチームは佐藤（輝）や森下のような注目される選手ほど、非難の的になってしまう。自分が選手を守ってあげないと」

タイガースを取り巻くメディアの数は世界一といわれる。歴代の監督はそれを利用する形で、チーム方針などを報道を通じて選手に浸透させることがあった。藤川監督も例に漏れず、時に警鐘を鳴らし、選手に苦言も呈してきた。ただし、言うタイミングや対象の選手は計算していた。

クラブハウスの監督室には毎日、スポーツ紙全紙が置かれる。掲載されている選手のコメントを番記者の前でたびたび口にし、目を通していることがうかがい知れた。選手の報道のされ方まで配慮。一貫した選手ファーストの姿勢が、45歳の青年監督を頂点へと導いた。（特別取材班）＝終わり