¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À0-3DeNA¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡ºå¿À¡¦°Ë¸¶¤¬Ãæ·Ñ¤®Í×°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢3ÅÀÎôÀª¤Î9²ó¤Ë½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï1µå¤Ç»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤ÈÁê¼êÃæ¼´¤ÎÅû¹á¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢º´Ìî¤ò·×12µå¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï4·îÃæ½Ü¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤·¤Æ5¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤â¡¢¸½ºß¤ÏÀèÈ¯6Ï¢ÇÔÃæ¡£ÌÜÉ¸¤Î¿·¿Í²¦¤Ø¸þ¤±¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆºÆÈ¯¿Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£