◇セ・リーグ 阪神0-3DeNA（2025年9月9日 甲子園）

阪神・近本が優勝決定後の初戦で今季39度目のマルチ安打をマークし、最多安打タイトルへ再発進した。初回先頭で左前へ運ぶと、3点劣勢の9回先頭では伊勢のグラブをはじく内野安打。リーグトップに立つ安打数を144に伸ばし、まだリーグ制覇の余韻の残る聖地・甲子園を沸かせた。

「（ケイは）初球からいかないといけないピッチャーだなと思っていた。思い切っていけたのは良かった」

チームは7日に2年ぶりのリーグ優勝を決め、個人タイトル獲得へと目標は切り替わった。初回は1死からケイのけん制に誘い出されて盗塁には失敗したものの、28盗塁と、こちらも依然、リーグトップを走る。

「優勝したら変えようと思っていた」。この日から打席登場テーマ曲を、2、3打席目限定で5人組グループ「嵐」の「感謝カンゲキ雨嵐」に変更。2年前のリーグ優勝時も考えたが、「変えるタイミングを間違った」と断念した経緯があり、「今回はしっかりしようと思った」。リーグVを後押ししてくれた虎党への感謝を、そのタイトルに込めた。

「ポストシーズンに向けて、コンディションと調子を合わせられたら」と心機一転、ラストスパートをかける。（石崎 祥平）