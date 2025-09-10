ºå¿À¡¦¹â»ûË¾Ì´¤¬º¸°ÂÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¥±¥¤·â¤Á¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À0-3DeNA¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡DeNA¤ÎÆñÅ¨º¸ÏÓ¥±¥¤¤ÎÁ°¤ËÂÇÀþ¤¬¶ì¤·¤àÃæ¡¢ºå¿À¡¦¹â»û¤¬º¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡5²ó2»à¤«¤é½éµå151¥¥í¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¡¢¡Öº¸Åê¼ê¤«¤éÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ìÀï°ìÀï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤ËÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¤¤È¤ÏCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£