まだだ、まだ諦める時間ではないッ！

そうです、まだ噂の段階。その真実はApple（アップル）の公式発表、そして実機でのリスニングを経ないと答えの出ないところではあります。

そのうえで聞いて欲しいのですが、今夜2時からのアップルのイベントでの登場が噂されている「AirPods Pro 3」には、音質やANC（アクティブノイズキャンセリング）に関する大きな改善はない。という説があります。マジ…か？

改良点もあれど、音質面は据え置き？

この説を唱えているのは、アップル関連の情報に精通した、Bloombergのマーク・ガーマン記者。

ガーマン記者のXへのポストによるとAirPods Pro 3は…

・心拍モニタリング機能追加 ・フィット感が高まるデザイン改良 ・充電ケース一新 ・音質／ANCの大幅な改善はなし

といったモデルになると予想。

過去の噂としても、AirPods Pro 3はヘルス機能がメインになるという主張もあります。また、すでにBeats Powerbeats Pro 2では心拍モニタリング機能が追加されているので、音質よりもヘルスケアがアップデートの目玉になる可能性はありますね…。

とはいえ、デザイン面での変更も伴うとなれば「新作」感は十分。音質だって「大幅」じゃないとしても進歩がないわけではありませんからねッ！

というわけで、心待ちにしている人にとってはハラハラしそうなAirPods Pro 3。実際にはどんな進化が訪れるのか？ iPhone 17とともにAirPods Pro 3の発表についても期待して待ちましょう！

個人的には…ですが、音質は維持でもいいので、値上がりだけは勘弁して欲しいと切に願っています。

iPhone 17発表まであと、1日。今年もリアルタイム更新やります！

Source:X（Mark Gurman） via MacRumors