ÀÐÇËÁíÍý¤Î¼­Ç¤É½ÌÀ°Ê¹ß¡¢³ô²Á¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢4Ëü4000±ß¤ò½é¤á¤ÆÆÍÇË¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÀè¹Ô¤­¤Ï³Ú´Ñ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

9ÆüÌë¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÅê»ñ²È¥Ð¡¼¡É¡£ Åê»ñ²È¤¿¤Á¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Å¹Æâ¤Ï³èµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

9Æü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¼è°ú³«»Ï¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡¢°ì»þ¡¢4Ëü4000±ß¤ò½é¤á¤ÆÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åê»ñ²È
¡ÖÂç¹âÆ­¤µ¤ì¤ë¤ÈµÕ¤Ëº¤¤ë¡£4Ëü5000±ß¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Ò¤ä¤Ã¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ËÇã¤¦¤«¡ª¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Í¡£Çã¤¤¤ò¤¤¤ì¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ¼«ÂÎ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¤¬¤ê²¼¤¬¤ê·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡×

Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëµ®¶âÂ°¤Ê¤É¤ÎÇã¤¤¼è¤êÅ¹¡£

¶âÀ½ÉÊ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò°ÍÍê¤Ë¤­¤¿¿Í
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈººÄê¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡×

»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶â¤Î»ØÎØ¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3ÅÀ¡£

¡Ö3ÅÀ¤Ç¤³¤Á¤é¤Î¶â³Û¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡¢3ÅÀ¤Ç¡©¡×

ººÄê¤Î·ë²Ì¡Ä¡¢18Ëü±ß¤â¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÀ½ÉÊ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò°ÍÍê¤Ë¤­¤¿¿Í
¡Ö¹â¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤ÖìÔÂô¤Ç¤­¤ë¤«¤Ê¤È¡£¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×

Âçºå¼è°ú½ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤Ï¡¢2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¶â¤ÎÇã¤¤¼è¤ê°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

Ã´Åö¼Ô
¡Ö¤³¤³Ä¾¶á2½µ´Ö¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤·¤¿ÉÊÊª¡¢Á´ÂÎ¤ÇËÜÆü¤Î²Á³Ê¤ÇÌó1700Ëü±ßÊ¬Äø¤Ë¤Ê¤ë¡×

¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Áê¾ì¤Ï¤³¤ì¤Û¤É³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

23¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÊÒ»³·°¡Ê·ÐºÑÃ´Åö¡Ë
¡Ö¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤¬Â³¤¤¤Æ·ÐºÑÀ¯ºö¤¬Á´Á³¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¾¯¤·²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¤¤ÞFRB¤¬Íø²¼¤²¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¡×

¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡È¹ñÆâ¡É¡£ÀÐÇËÁíÍý¤¬¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡È¥¢¥á¥ê¥«¡É¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¸ºÂ®¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¤¬Íø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤­¤â¡¢ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³Ú´Ñ»ë¤Ï¶ØÊª¤È¤Î¸«Êý¤â¡£

23¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÊÒ»³·°¡Ê·ÐºÑÃ´Åö¡Ë
¡Ö¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤¬ÄË¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¡£¾¯¤·»ñ»º¤ò¶â¤ËÆ¨¤¬¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤ËÆ¨¤¬¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦Æ°¤­¡£º£¸å¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ë¤¢¤ë¡×