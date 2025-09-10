¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤ò16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤òÍè½µ16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï9Æü¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò¸½ºß¤Î27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÂçÅýÎÎÎá¤ò´±Êó¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´±Êó¤Ø¤Î·ÇºÜ¸å¡¢7Æü°ÊÆâ¤Ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤òÈ¯¸ú¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Íè½µ16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¢§½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15¡ó¤Ë¡¢¢§15¡ó°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Ê¤¤·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤Ï8·î7Æü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ê§¤¤¤¹¤®¤¿´ØÀÇ¤ÏÍ¢Æþ¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ë´ÔÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¡¢ÆüÊÆ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
