¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÊ¿»³ÃÒ²Ã¡¡£±¡¢£±¡¢£²Ãå¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÂ¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£ÇIII¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè£³£·²óÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£¹Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¿»³ÃÒ²Ã¡Ê£´£°¡á¹áÀî¡Ë¤Ï£µ£Ò¤Ç¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·²÷¾¡¡££±£²£Ò¤â£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£½éÆü£±£°£Ò¤âÂç³°£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤ÆÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¡£½øÈ×¤ò£±¡¢£±¡¢£²Ãå¤È²÷Áö¤·¤ÆÍ½Áª¸åÈ¾¤ËÎ×¤à¡£
¡¡½®Â¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÂ¤Ï¤¤¤¤¡£½ÐÂ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¿¤Ó¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£µ¤²¹¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×¤ÈÁá¤¯¤âÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÉÍÌ¾¸Ð£Ð£Çµ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÍ¥½Ð£³Ãå¤Ê¤É£³ÀáÏ¢Â³Í¥½ÐÃæ¡££²ÀáÁ°¤ÎÃÏ¸µ¤Þ¤ë¤¬¤á¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤È¹¥Ä´¥â¡¼¥É¡£º£Àá¤â£ÖÀïÀþ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£