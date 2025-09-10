【エルサレム＝福島利之、船越翔】中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、カタールの首都ドーハで９日、大きな爆発が起きた。

イスラエル軍は同日、パレスチナ自治区ガザで戦闘を続けるイスラム主義組織ハマス幹部を狙った「精密攻撃を行った」と発表した。停戦交渉の仲介役を担ってきたカタールは自国内への攻撃に猛反発しており、交渉への影響は必至だ。

アル・ジャジーラは、軍がドーハに滞在するハマス幹部の暗殺を図ったと報じている。ハマス側でガザの停戦協議を担当するハリール・ハヤア氏らが攻撃対象になったと伝えた。

イスラエル軍の攻撃時、ハマス幹部らはドーハ市内で米国のトランプ政権が示した停戦案の内容を協議していたという。ハマス関係者によると、ハヤア氏は無事だったが、ハヤア氏の息子と事務職員が死亡した。

イスラエル首相府は９日、今回の攻撃について「独立したイスラエルの作戦だ」と表明し、米国などの関与はなかったと強調した。イスラエルがカタール国内でハマス幹部の殺害作戦を実行したのは、２０２３年１０月にガザで戦闘が始まって以来初めてとみられる。

カタール外務省の報道官は９日にＸ（旧ツイッター）への投稿で「ハマスのメンバーが居住する住宅ビルを狙った卑劣な攻撃を非難する。国際法違反は明白で、カタール国民への重大な脅威だ」と強く批判した。

イスラエルのエヤル・ザミール軍参謀総長は８月３１日、軍の会合で「国外に残るハマス指導部にも手を伸ばす」と述べていた。