【材料4つ】懐かしの「あいすくりん」牛乳1カップ・卵黄1個・砂糖・練乳大さじ2で

まだまだ厳しすぎる残暑……。手作りのあいすくりんで、ほっと一息つきませんか？

牛乳、卵、砂糖に、練乳。なじみのある４素材だけでできるのが何よりの魅力。練乳のまろやかな甘み、ときどき感じるシャリッとした口当たりは、どこか懐かい気持ちに。へとへとな夏疲れのからだに、やさしく染みわたるおいしさですよ！

『あいすくりん』のレシピ

材料（作りやすい分量）

牛乳……1カップ

卵黄……1個分

砂糖……大さじ2

練乳……大さじ2

作り方

（1）

大きめのボールに卵黄、砂糖、練乳を加え、泡立て器で少し白っぽくなるまでしっかり混ぜる。牛乳1/2カップを加え、さらによく混ぜる。

（2）

口径約16cmの小鍋に（1）を移して中火にかけ、沸騰しないように注意しながら耐熱のゴムべらで混ぜる。2分ほどして鍋肌に生地がはりつき、少しとろみがついたら火を止める。残りの牛乳を加え、コンロから鍋をおろしてよく混ぜる。

（3）

冷凍用保存袋（Mサイズ・耐熱）に流し入れて口を閉じ、氷水で急冷する。水けを拭き、バットなどにのせて平らにし、冷凍庫で6時間以上冷やし固める。

（4）

（3）を室温に3〜5分置き、袋の上から大まかに割ったら、フードプロセッサーに入れて※ 撹拌する。途中、2〜3回ゴムべらで表面を平らにしながら撹拌する。全体がなめらかになったら保存容器に入れてふたをし、再び6時間以上冷凍する。

※フードプロセッサーがない場合は、袋の上からよくもんで混ぜ、なめらかにする。

（5）

（4）を室温に5分ほど置き、アイスクリームディッシャーや大きめのスプーンなどですくい、アイスクリーム用のコーン（分量外）や器に盛る。

これからやってくる９月の連休の、お子さんとのおやつ作りにもおすすめですよ♪

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）