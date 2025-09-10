【材料4つ】懐かしの「あいすくりん」牛乳1カップ・卵黄1個・砂糖・練乳大さじ2で
まだまだ厳しすぎる残暑……。手作りのあいすくりんで、ほっと一息つきませんか？
牛乳、卵、砂糖に、練乳。なじみのある４素材だけでできるのが何よりの魅力。練乳のまろやかな甘み、ときどき感じるシャリッとした口当たりは、どこか懐かい気持ちに。へとへとな夏疲れのからだに、やさしく染みわたるおいしさですよ！
『あいすくりん』のレシピ
材料（作りやすい分量）
牛乳……1カップ
卵黄……1個分
砂糖……大さじ2
練乳……大さじ2
作り方
（1）
大きめのボールに卵黄、砂糖、練乳を加え、泡立て器で少し白っぽくなるまでしっかり混ぜる。牛乳1/2カップを加え、さらによく混ぜる。
（2）
口径約16cmの小鍋に（1）を移して中火にかけ、沸騰しないように注意しながら耐熱のゴムべらで混ぜる。2分ほどして鍋肌に生地がはりつき、少しとろみがついたら火を止める。残りの牛乳を加え、コンロから鍋をおろしてよく混ぜる。
（3）
冷凍用保存袋（Mサイズ・耐熱）に流し入れて口を閉じ、氷水で急冷する。水けを拭き、バットなどにのせて平らにし、冷凍庫で6時間以上冷やし固める。
（4）
（3）を室温に3〜5分置き、袋の上から大まかに割ったら、フードプロセッサーに入れて※ 撹拌する。途中、2〜3回ゴムべらで表面を平らにしながら撹拌する。全体がなめらかになったら保存容器に入れてふたをし、再び6時間以上冷凍する。
※フードプロセッサーがない場合は、袋の上からよくもんで混ぜ、なめらかにする。
（5）
（4）を室温に5分ほど置き、アイスクリームディッシャーや大きめのスプーンなどですくい、アイスクリーム用のコーン（分量外）や器に盛る。
これからやってくる９月の連休の、お子さんとのおやつ作りにもおすすめですよ♪