£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£±¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¾®Éý°Â¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö11:02¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:02¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45576.60¡Ê+61.65¡¡+0.14%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21782.19¡Ê-16.51¡¡-0.08%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡43020¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-540¡¡-1.25%¡Ë
²¤½£³ô¼°9ÆüGMT15:02
±ÑFT100¡¡ 9239.56¡Ê+18.12¡¡+0.20%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23714.79¡Ê-92.34¡¡-0.39%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7751.07¡Ê+16.23¡¡+0.21%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.536¡Ê+0.049¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.082¡Ê+0.042¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.732¡Ê+0.040¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.371¡Ê+0.015¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.665¡Ê+0.023¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.631¡Ê+0.026¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.245¡Ê+0.036¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.265¡Ê-0.015¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.567¡Ê+0.003¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.59¡Ê+1.33¡¡+2.14%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3684.90¡Ê+7.50¡¡+0.20%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á111691.69¡Ê-294.87¡¡-0.26%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1643Ëü4315¡Ê-43387¡¡-0.26%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡45576.60¡Ê+61.65¡¡+0.14%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡21782.19¡Ê-16.51¡¡-0.08%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡43020¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-540¡¡-1.25%¡Ë
²¤½£³ô¼°9ÆüGMT15:02
±ÑFT100¡¡ 9239.56¡Ê+18.12¡¡+0.20%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23714.79¡Ê-92.34¡¡-0.39%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7751.07¡Ê+16.23¡¡+0.21%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.536¡Ê+0.049¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.082¡Ê+0.042¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.732¡Ê+0.040¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.371¡Ê+0.015¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.665¡Ê+0.023¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.631¡Ê+0.026¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.245¡Ê+0.036¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.265¡Ê-0.015¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.567¡Ê+0.003¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª10 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á63.59¡Ê+1.33¡¡+2.14%¡Ë
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3684.90¡Ê+7.50¡¡+0.20%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á111691.69¡Ê-294.87¡¡-0.26%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡Ê±ß·ú¤Æ¡Ë¡á1643Ëü4315¡Ê-43387¡¡-0.26%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì