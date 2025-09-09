G-FREAK FACTORYが9月17日、LIVE DVD『“HAZE” TOUR 2024〜2025 -FINAL- 2025.5.17 Zepp DiverCity(Tokyo)』リリースする。これに先駆けて、同DVD収録ライブ音源全曲のデジタル配信が9月10日午前0時よりスタート。同時にDVDのダイジェスト映像もオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。

4年ぶりのアルバム『HAZE』を引き提げて2024年10月からスタートした全国35ヶ所全36公演のツアーが＜“HAZE” TOUR 2024-2025＞だ。ツアーファイナルとなった2025年5月17日の東京・Zepp DiverCity公演も完全ソールドアウト。その模様を全編ノーカットでフルパッケージした約2年6ヶ月ぶりのLIVE DVDが届けられる。

「2年後、バンド結成30年になる。30周年は何かするつもり」とは茂木(Vo)がファイナルのMCで語った言葉だ。以下に、同ツアーファイナルに関するメンバーのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「全てのツアーに意味も理由もあるし

かけがえの無いストーリーが存分にあるのだけれど

このHAZEツアーは過去で最も 強くなるための旅 だったと思う

千秋楽、ワンマンというのは強者の対バンや仲間との化学反応もなく孤独で少し寂しい気もするが、ステージからフロアまで純度100％のGの空気というのはこのファイナルの醍醐味。画像では伝わりにくいこともあると思うが、ぜひ一また緒に現場に空気を作りに来てほしい」

──茂木(Vo)

◆ ◆ ◆

「色々な意味でとても充実したツアーでした。

過去最大本数のツアーだったからと言う事だけではなく、新しい試みや挑戦、ライブへの向き合い方、ギターとの向き合い方など。

これだけ活動してきた中で、体験したことのない新しい発見や予期せぬ事など、たくさんの貴重な経験ができました。

そんな思いを持って、このツアーの集大成のステージに立ちました」

──原田(G)

◆ ◆ ◆

「VINTAGEのツアーファイナルの時は椅子があり声も出せなかったZepp Diver City。

HAZE TOURをここで規制もなくSOLD OUTでみんなで作り上げたツアーファイナル。

最高の景色で感無量でした」

──吉橋(B)

◆ ◆ ◆

「RED EYE BLUES TOURで「初めまして」だった人たちに、「久しぶり」と言って回ったHAZE TOUR。さらに人を通してローカルを感じることができ、想い出に奥行きができて行った。

個人的には、正直順調ではなかったこのツアー。

各地のオーディエンス、スタッフ、ゲストバンド、メンバー、そして自分自身。

たくさん向き合って、悩んで、苦しんで、悔しがって、もがいて超えて。

何度も感情がループしていったのを覚えている。

ステージでは何が起きるか。どんなライブになるか。

全力で向き合う覚悟を持って、人生最長ツアーのファイナルを迎えた」

──Leo(Dr)

◆ ◆ ◆

■ライブ音源『“HAZE” TOUR 2024〜2025 -FINAL- 2025.5.17 Zepp DiverCity(Tokyo)』

2025年9月10日(水)午前0時 配信開始

配信リンク：https://pcim.lnk.to/HAZETOUR2024-2025FINAL

■LIVE DVD『“HAZE” TOUR 2024〜2025 -FINAL- 2025.5.17 Zepp DiverCity(Tokyo)』

2025年9月17日(水)発売

BDSS-0064 \4,000(税抜)＋税

POSコード：4582268160642

発売元：BADASS 販売元：PCI MUSIC

▼DVD収録曲

01 JAM

02 アメイロ

03 YAMA

04 FOUNDATION

05 WHO UNCONTROL

06 REAL SIGN

07 ある日の夕べ

08 voice

09 RED EYE BLUES

10 STAY ON YOU

11 ALL FOR SMILE

12 Dandy Lion

13 HARVEST

14 Too oLD To KNoW

15 らしくあれと

16 ダディ・ダーリン

17 SOMATO

18 乞え -KOE-

19 BREAK ADDICTION

20 Unscramble

21 Fire

-encore-

22 Parallel Number

23 EVEN

24 日はまだ高く ●購入者特典

・amazon：メガジャケ(240mm×240mm)

・セブンネットショッピング：オリジナルトートバック(タテ 約370mm×ヨコ 約345mm×持ち手 約225mm)

・全国共通特典：A2ポスター (タテ594mm×ヨコ420mm)

※お買い上げ商品1点につき、特典1点が付きます。

※特典には数に限りがあります。なくなり次第終了とさせて頂きます。

※サンプル画像は実際の商品と若干異なる場合がございます。

■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜＞

9月20日(土) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋

9月21日(日) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋

〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1

open9:30 / start11:00 / 終演20:00※予定 ▼9/20(土)出演者

Age Factory / ENTH / かりゆし58 / 氣志團 / KOTORI / G-FREAK FACTORY / SHANK / 上州弾語組合 / SKA FREAKS / 高木ブー / DJダイノジ(大谷) / 10-FEET / TOTALFAT / 花冷え。 / HAWAIIAN6 / The BONEZ / locofrank / ROTTENGRAFFTY（※五十音順）

“能登半島応援企画 MAKE A PROMISE TO NOTO (Tokyo Tanaka×バカビリー×高橋ちえ)”

▼9/21(日)出演者

片平里菜 / G-FREAK FACTORY / J-REXXX BAND / JUN SKY WALKER(S) / 上州弾語組合 / 四星球 / 竹原ピストル / NakamuraEmi / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / Hump Back / BANYAROZ / 04 Limited Sazabys / FOMARE / BRAHMAN / HEY-SMITH / 山嵐 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS（※五十音順） 『山人MCバトル×戦極MCバトル』※開催は9/21(日)

Armadillo / bendy / DOTAMA / FCザイロス / GOMESS / KOOPA / 溝上たんぼ / NAIKA MC / 歩歩 / risano / Sitissy luvit

DJ：R da Masta

司会：K.I.G 『上州弾語組合』

9/20(土) 清水 明夫 / KIE Anderson / garb / １６号。 / 横山 ナオ / 上原梅弦

9/21(日) 高平 悠 / 山口 貴大 / 茂木 拳 / 鹿山 音楽 / ジュンペイ / 藤井 トモカズ ▼チケット

・各1日券 9,500円(税込)

・2日券 18,000円(税込)

・駐車場付 1日券（9/20）※SOLD OUT

・駐車場付 1日券（9/21）※SOLD OUT

・駐車場付 2日券 ※SOLD OUT

（問）DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com

主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社

企画・制作：DISK GARAGE／BADASS

■ライブ／イベント出演情報

▼2025年

＜New Acoustic Camp 2025＞

09月13日(土) 群馬・水上高原リゾート200

＜山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜＞

09月20日(土)〜21日(日) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋

＜ROTTENGRAFFTY “わびさび TOUR”＞

10月02日(木) 石川・金沢EIGHT HALL

＜YONEZAWA ROCK FES 2025＞

10月05日(日) 山形・米沢西條天満公園 特設ステージ

＜THE FOREVER YOUNG presents「FOREVER YOUTH TOUR 2025 〜紅葉の候〜」＞

10月19日(日) 福岡・久留米市 石橋文化ホール

＜騎馬武者ロックフェス2025〜おかえり ただいま ぼくらのふるさとまつり〜×ふくしま12移住フェス〜移住はロックだ！〜＞

10月25日(土) 福島・南相馬市 北泉海浜総合公園

＜HAWAIIAN6 presents ECHOES 2025＞

10月26日(日) 神奈川・川崎 CLUB CITTA’

＜locofrank presents Resound Tour 2025〜2026＞

11月07日(金) 神奈川・横浜 F.A.D

＜BRAHMAN 30th Anniversary「尽未来祭2025」＞

11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

＜SHANK TOUR 2025＞

11月27日(木) 東京・Zepp DiverCity

＜響都超特急2025＞

12月13日(土)or14日(日) 京都パルスプラザ

＜MASTERPIECE 2025＞

12月20日(土) 岐⾩club-G

＜WALK INN FES! 2025 IN LIVEHOUSE＞※振替公演

12月28日(日) 鹿児島CAPARVO HALL

▼2026年

＜DOMANNAKA2026＞

03月28日(土) 群馬・碓氷峠の森公園(峠の湯)

＜BRAHMAN「tour viraha 2026」＞

04月03日(金) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター

