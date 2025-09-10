【9月10 出荷開始】 「TM5 九七式中戦車 チハ 57mm砲塔・前期車台」：2,860円 「TM5EX-2 九七式中戦車 チハ 57mm砲塔・前期車台 特別仕様(エッチングパーツ付き)」：3,520円 「TMGUP1 九七式中戦車 チハ 純正エッチングパーツ」：1,320円

フジミ模型は、プラモデル「TM5 九七式中戦車 チハ 57mm砲塔・前期車台」の出荷を9月10日に開始する。価格は2,860円。

「TM5 九七式中戦車 チハ 57mm砲塔・前期車台」は、九七式中戦車 チハを「ちび丸ミリタリーシリーズ」にてプラモデル化したもの。スナップフィット式のため接着剤不要で組み立てられる。多色成形と付属シールで未塗装でも迷彩模様が再現可能だ。砲塔は360度旋回し砲身の角度も変更できる。履帯パーツの成形色は重厚感あるガンメタリック調。3色迷彩に黄色の帯を施した姿は、カット済みのリアルシールを貼り付けて再現することができる。

また、本製品にエッチングパーツを収録した「TM5EX-2 九七式中戦車 チハ 57mm砲塔・前期車台 特別仕様(エッチングパーツ付き)」（価格：3,520円）や、ちび丸ミリタリーシリーズの「九七式中戦車 チハ(TM4・TM5)」に対応した「TMGUP1 九七式中戦車 チハ 純正エッチングパーツ」（価格：1,320円）の出荷も9月10日より開始される。

TM5 九七式中戦車 チハ 57mm砲塔・前期車台

価格：2,860円

TM5EX-2 九七式中戦車 チハ 57mm砲塔・前期車台 特別仕様(エッチングパーツ付き)

価格：3,520円

インジェクションパーツでは再現の難しい、細部に至るまで表現できるエッチングパーツを収録。エッチングパーツには、エンジングリルカバー、マフラー消音器メッシュ(2種)、マフラー後部、排気管基部、ハッチの取手、蝶番などが用意されている｡

TMGUP1 九七式中戦車 チハ 純正エッチングパーツ

価格：1,320円

本製品はちび丸ミリタリーシリーズの「九七式中戦車 チハ(TM4・TM5)」に使用可できるエッチングパーツ。エンジングリルカバー、マフラー消音器メッシュ(2種)、マフラー後部、排気管基部、ハッチの取手、蝶番などが収録されている。

※本製品に戦車本体は付属しません。

(C)FUJIMI. All rights researved.

※発売日は流通により前後する場合があります。